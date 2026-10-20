מתן פרץ באזהרה לקראת הבחירות: "זה יהיה הסוף שלנו"

לקראת הבחירות הקרובות, כשיותר ויותר מפורסמים ומשפיענים מביעים את דעתם הפוליטית ברשת, כוכב הרשת מתן פרץ החליט להעביר מסר לעוקבים שלו. בסרטון שפרסם הוא דיבר על הפחד להביע דעה פוליטית, על האחריות של משפיענים כלפי הקהל שלהם ובעיקר על הסכנה שבפילוג בעם.

"אני לגמרי בצד שלכם"

"לכל המשפיעים והמשפיעניות שמבוהלים נורא לדבר על פוליטיקה, תנו לי להפתיע אתכם. אני לגמרי בצד שלכם", פתח פרץ את הסרטון. "אני מבין אתכם, זה מפחיד. לא משנה איזה צד תבחר ולא משנה מה תגיד, תהיה קבוצה מטורפת ששונאת אותך".

פרץ הסביר שמבחינתו, מי שלא מבין בפוליטיקה דווקא עושה נכון כשהוא בוחר שלא להתבטא בנושא. אבל יש קבוצה אחרת שמפריעה לו הרבה יותר. "הבעיה שלי היא עם אלה שמתיימרים להגיד שהם כן מבינים, ואז מבלבלים את המוח באגרסיביות קשה מאוד, מטעים את הציבור ומשקרים עליו".

"לכו תראו מי שאר האנשים ברשימה. לכו תקראו את המצע, תבדקו מה הם מציעים למצב שלכם. בסוף זאת המטרה של בחירות, זאת המטרה של דמוקרטיה. לראות מי מייצג אותי, מי הקול שלי בכנסת, וללכת ולהצביע לו".

"מותר ואפשר לא להסכים"

פרץ, שכבר הביע בעבר את דעותיו הפוליטיות ואף הצהיר שיצביע למשה פייגלין, הדגיש שגם אם הדעות שלו ברורות לכולם, הוא ממש לא מצפה שכולם יסכימו איתו.

"מותר ואפשר לא להסכים. יותר מזה, אפילו רצוי לא להסכים. כי אם כולם חושבים אותו דבר, כנראה אנחנו גרים בצפון קוריאה ואף אחד לא רוצה את זה".