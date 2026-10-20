מגיש הטלוויזיה מודה: ״אין לי שום דבר אישית נגד נתניהו״

מגיש I24 אלירז שדה, ‏תהה אמש (שני) בחשבון הטוויטר שלו: ״החטופים האחרונים שוחררו בעקבות ההתקפה הישראלית בקטאר, האם אוריך ויחסיו עם קטאר עיכבו את התקיפה?״

יועצו של נתניהו יונתן אוריך השיב לו: ״לא. האם הסכום העצום (!!!) שקיבלת עבור הנחיית אולפן ״הליכוד טי.וי״ היה מופרז? התשובה היא כן״.

שדה השיב לו חזרה: ״‏היה מגיע לי הרבה יותר כפרה, אבל אם הסכמתי, מילה זו מילה, ובזמנו זה היה בשבילי הרבה יותר מרק כסף. ואני לא אשיב לך על סכומים ומדינות…

חלילה אין לי דבר נגדך אישית ובטח לא נגד נתניהו, אתה והוא הייתם איתי הוגנים. כימני האירוע הזה מבזה מחנה שלם, גם אם זה חוקי, לדעתי ולכאורה זו תקלה ברמת סיכון בטחון ישראל הכי גבוהה שיש, ואני לא רוצה להשתמש במילים קשות״.

לסיום תקף שדה: ״ונכון, זה לא רק אתה, כל מי שעשה עסקים עם קטאר והיה או במקביל קשור לבטחון ישראל או צריכים להתבייש ולהיעלם אלא אם כן אתה אלי כהן הקטארי ופעלת כסוכן כפול לטובת ישראל.

‏לעניין, אם אתה באמת בעד נתניהו ומחנה הימין - יש לך סיכוי למכור לעולם שהוא ״לא ידע״ אבל תצטרך לקחת את זה עליך ולהיפרד ממנו פומבית ותזרימית, תהיה מוכן?״