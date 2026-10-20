אניה בוקשטיין חושפת למי תצביע בבחירות: "לא מפחדת להגיד את דעתי"

הבחירות מתקרבות, וגם למאניה בוקשטיין יש מה להגיד עליהן. בריאיון לגיא פינס סיפרה השחקנית שהיא מקווה שהפעם יהיה שינוי, וגם גילתה למי היא מתכננת להצביע.

בוקשטיין סיפרה שהיא מתפללת שכמה שיותר אנשים יצאו להצביע ושאחוזי ההצבעה יהיו גבוהים. היא אמנם עדיין מתלבטת באיזו מפלגה לבחור, אבל כבר החליטה שהיא הולכת להצביע לגוש השינוי.

"אני יודעת מה זה לפחד להביע דעה"

ומה לגבי החשש לדבר על פוליטיקה בפומבי? מבחינת בוקשטיין, אין בכלל שאלה. היא סיפרה שהגיעה ממדינה קומוניסטית, כך שהיא יודעת טוב מאוד מה זה לפחד להביע דעה.

דווקא בגלל זה, היא לא רואה סיבה לפחד להגיד את מה שהיא חושבת כאן בישראל. בוקשטיין הבהירה שהיא רוצה שינוי, ולא חוששת לומר את זה בקול.