תל אביב בדרך להפוך לאירופה? זה מה שמתוכנן בעיר

פסטיבל האורות הבינלאומי LUMAGICA מבית MK Illumination חוזר לתל אביב, והשנה עם מיצגים חדשים שישלבו אור, מים, פרחים, מוזיקה וטכנולוגיה. בין החידושים שמחכים למבקרים יהיו עשרות אלפי פרחים מוארים, מופע מים ענק ויריד חורף בסגנון אירופאי.

אחד המיצגים המרכזיים השנה יהיה שדה מואר ובו כ-30 אלף פרחי טוליפ שיוצרו במיוחד עבור הפסטיבל בתל אביב. לצידם יוצבו פרחי ענק, פסלי אור ואלמנטים קינטיים שישלבו צבע, תנועה ומוזיקה.

אטרקציה נוספת תהיה מסך מים ענק, ברוחב של עד 30 מטרים ובגובה של כ־10 מטרים, שעליו יוקרנו יצירות וידאו ארט שהוכנו במיוחד עבור הפסטיבל. המופע ישלב מים, אור ומוזיקה מקורית שנכתבה והולחנה על ידי האמן מישה אנטון.

השנה יוכלו המבקרים גם לקחת חלק במיצגים אינטראקטיביים, ולא רק להסתובב בין פסלי האור ולהתבונן בהם.

לצד המיצגים יפעל גם יריד חורף בסגנון אירופאי, שיכלול שני מתחמי אוכל גדולים וכשרים, דוכני אוכל מגוונים ומתחם משחקי יריד.

כמעט שנה של הכנות

LUMAGICA הוא פורמט בינלאומי של פסטיבלי אורות, כאשר בכל מדינה נבנה קונספט שונה המותאם למקום. גם הפסטיבל בתל אביב תוכנן במיוחד עבור ישראל, והשנה צפויים להופיע בו מיצגים וטכנולוגיות שחלקם יוצגו לראשונה במסגרת הפסטיבלים של LUMAGICA בעולם.

ההכנות לאירוע החלו כמעט שנה מראש וכללו עבודה של ארבעה ממפעלי MK Illumination בשש מדינות שונות. לצורך הקמת הפסטיבל נשלחו לישראל כ-15 טון ציוד ב-12 קונטיינרים, לצד ציוד נוסף שהוטס במיוחד. בעקבות הצלחתו בשנה שעברה, הפארק בתל אביב נבחר לאחד מעשרת פארקי LUMAGICA המובילים באירופה.

ענת פרג׳, מנכ״לית MK Illumination Israel, סיפרה על ההכנות: "יש משהו מאוד מרגש בלראות רעיון שנולד כמעט שנה קודם על שולחן העבודה, עובר בין מעצבים, אמנים ומפעלים בכמה מדינות ובסופו של דבר מקבל חיים כאן, בתל אביב. מאחורי ערב אחד של קסם יש כמעט שנה של עבודה, אינספור סקיצות, שינויים ולוגיסטיקה מורכבת".

עוד הוסיפה: "מבחינתי, LUMAGICA הוא הרבה מעבר לפסטיבל אורות. אנחנו רוצים ליצור רגעים שאנשים לוקחים איתם הביתה, ולתת למשפחות כמה שעות בתוך עולם אחר. בסופו של דבר, אנחנו לא יוצרים רק פסלי אור, אנחנו יוצרים חוויה וזיכרון".