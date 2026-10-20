1,000 כדורי 'אומץ' של חמאס ודאעש נתפסו בירכא

תפיסת הסמים בירכא ( דוברות המשטרה )

תפיסת סמים גדולה בירכא, בגליל המערבי. בפשיטה של המשטרה על מתחם בכפר ירכא, נתפסה כמות גדולה של סמים.

במהלך הפשיטה חשפו הכוחות במקום, כמות מסחרית של חומרים החשודים כסמים מסוכנים שהיו מיועדים על פי החשד להפצה, בהם כ-8 קילוגרם סם מסוג חשיש, וכן כ-1,000 כדורי קפטגון, המוכרים כסם "האומץ" ששימשו להמרצת מחבלי חמאס ודאעש בצאתם לפיגועים. בנוסף, הוחרמו מכשירי תקשורת ומערכת תיעוד ודיגיטל שנועדו לצרכי מעקב ובילוש למטרות פליליות.

תפיסת הסמים בירכא ( דוברות המשטרה )

שני חשודים, תושבי המקום, נעצרו מייד בתום הפעילות והועברו להמשך חקירה בתחנת משטרת גליל מערבי.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך להפעיל את כלל הכוחות והזרועות המבצעיות כדי לסכל הברחות וסחר בסמים מסוכנים, ולמצות את הדין עם העוסקים בכך למען ביטחון הציבור"