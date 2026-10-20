מהומה בדיון: מנדלבליט בהודאה דרמטית במשפט נתניהו

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט עלה הבוקר (שלישי) שוב לדוכן העדים במשפט נתניהו.
במהלך הדיון התייחס מנדלבליט לאישורים על חקירת ראש הממשלה :"אני זוכר שאני מאשר לחקור את ראש הממשלה באזהרה גם גם ב-1000, 2000 ו-4000 ב-2 טקטים שונים של זמן".
התובעת יהודית תירוש אמרה: ״הסכמנו שהיועץ המשפטי יבוא וימסור את גרסתו לעניין אישורי היועץ בתיק, לא על מסמכים שהגשנו״.
עורך דינו של נתניהו, עמית חדד אמר: "לשיטתם זה אישור ניסו לאלף אותנו לחשוב שזה אישור של היועץ לפתוח בחקירה, איזה אישור יש פה? זה חומר חקירה״. חדד מקריא משפט במסמך: "אמרתם שהכי זה טוב לחקור את ראש הממשלה במקביל עם כולם".
מנדלבליט: "אני זוכר שאישרתי לחקור את ראש הממשלה, להתחיל לנתח לפי הגיון. מה שאני זוכר שאני אישרתי לחקור את ראש הממשלה באזהרה... בעבירה על טוהר המידות. ב-4000 זה היה מפורשות בעבירה של שוחד. את נוסח האזהרה הקונקרטי אני לא זוכר".
מנדלבליט הוסיף: ״רציתי להשאיר לעצמי שיקול דעת בין שוחד להפרת אמונים. הניסוח הזה יותר מתאים להפרת אמונים, אבל אפשר להגיע ממנו גם למקומות אחרים. יש את המילה 'בזיקה' ויש את המילה 'בקשר'". חדד: "אחרי החקירה הראשונה אמרתי לנתניהו שהוא חשוד במרמה והפרת אמונים. אתה לא רצית שהוא ייחקר בשוחד". מנדלבליט אישר, כי נתניהו מעולם לא הוזהר במפורש שהוא חשוד בעבירת שוחד.