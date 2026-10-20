מהומה בדיון: מנדלבליט בהודאה דרמטית במשפט נתניהו

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט עלה הבוקר (שלישי) שוב לדוכן העדים במשפט נתניהו.

במהלך הדיון התייחס מנדלבליט לאישורים על חקירת ראש הממשלה :"אני זוכר שאני מאשר לחקור את ראש הממשלה באזהרה גם גם ב-1000, 2000 ו-4000 ב-2 טקטים שונים של זמן".

התובעת יהודית תירוש אמרה: ״הסכמנו שהיועץ המשפטי יבוא וימסור את גרסתו לעניין אישורי היועץ בתיק, לא על מסמכים שהגשנו״.

עורך דינו של נתניהו, עמית חדד אמר: "לשיטתם זה אישור ניסו לאלף אותנו לחשוב שזה אישור של היועץ לפתוח בחקירה, איזה אישור יש פה? זה חומר חקירה״. חדד מקריא משפט במסמך: "אמרתם שהכי זה טוב לחקור את ראש הממשלה במקביל עם כולם".

מנדלבליט: "אני זוכר שאישרתי לחקור את ראש הממשלה, להתחיל לנתח לפי הגיון. מה שאני זוכר שאני אישרתי לחקור את ראש הממשלה באזהרה... בעבירה על טוהר המידות. ב-4000 זה היה מפורשות בעבירה של שוחד. את נוסח האזהרה הקונקרטי אני לא זוכר".