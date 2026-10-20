באישור טראמפ: ארה"ב העבירה ללבנון איום חריף מישראל

מסר חד וברור הועבר במהלך הימים האחרונים מישראל אל ממשלת לבנון בעזרת הבית הלבן, ובו מסרו ישראל וארה"ב כי אם חיזבאללה יתקוף את ישראל למען איראן במקרה של חזרה ללחימה, ישראל תבצע מהלכים חסרי תקדים בשטח לבנון עם אור ירוק מהנשיא טראמפ.

על פי הדיווח של גופי תקשורת לבנוניים עם קשרים לממשל, המסר הועבר דרך ערוצים דיפלומטיים אמריקאים והמסר בו היה מובהק: ישראל וארצות הברית לא יסבלו התערבות מצד חיזבאללה בכל תרחיש של חזרה ללחימה באיראן.

ובמידה והארגון יפעל כנגד ישראל או ארה"ב במקרה כזה, ישראל תזכה לאור ירוק בוהק ממשל טראמפ לתקוף בבירה הלבנונית ביירות ולדחוק את השטח הצהוב בשליטת צה"ל עוד צפונה אפילו מעבר לנהר הליטני.

נראה כי מדובר בעוד מהלך שמבצעות ישראל, ארה"ב והשתפות האזוריות על מנת 'לנקות את הלוח' לקראת פעולה אפשרית באיראן בטווח הזמן הקרוב, כאשר הדיווח מגיע על רקע שיח ער באזור והכנות צבאיות רבות המצביעות על אפשרות לחזרה מהירה ללחימה.

כמובן שגם לא ניתן לנתק את הדברים מדיווחים מוקדמים יותר שנחשפו ביממה האחרונה, על פגישות חשאיות שביצעו ראש הממשלה נתניהו עם שר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת' יחד עם גורמים אזוריים נוספים מאמירויות, ומה שמתווסף לתמונה הולכת ומתבהרת של הכנות אזוריות.

גורמי ממשלה לבנונים הגיבו לפרסומים בעיתונות הערבית, והסבירו כי: "המתיחות וחוסר היציבות האזורית והשלכותיהן האפשריות על הזירה הלבנונית עמדו בראש דיונים שבוצעו בדרגים דיפלמטיים, זאת בצל חששות מהאפשרות של השלכת לחימה בחזיתות אחרות על המציאות הלבנונית".