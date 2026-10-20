לא משחק מילים: מה ההבדל בין בית"ר לביתר?

בית"ר ירושלים והאקדמיה ללשון עברית ( צילום: ויקימדיה/Oren Ben Hakoon/Flash90 )

"האקדמיה ללשון עברית" מתקדמת ברוח הזמן ומשתמשת מדי פעם ברשתות החברתיות כדי לעדכן את הציבור בחידושים לשוניים חשובים. הבוקר, בעקבות המשחק המדובר של בית"ר ירושלים נגד מכבי ת"א אתמול באצטדיון טדי שהסתיים בסופו של דבר ללא שערים, פרסמה האקדמיה את ההודעה הבאה: ראשי תיבות: בית"ר ירושלים לא ראשי תיבות: ביתר עילית שמחנו לעזור. פירוש ההודעה הוא שנכון לכתוב בית"ר בהקשר של קבוצת הכדורגל הירושלמית עם גרש המסמל ראשי-תיבות, ולא נכון לעשות זאת בשם העיר החרדית הסמוכה למודיעין ביתר-עילית.

הציוץ המקורי של האקדמיה ללשון עברית ( צילום: חשבון X של האקדמיה ללשון עברית/ צילום מסך )

מה זה בית"ר?

הפרסום הקצר של האקדמיה מספק הזדמנות טובה להבהיר לכל התוהים והטועים את משמעות השם בית"ר בהקשר של מועדון הכדורגל הירושלמי המושך קהל כותרות ולפעמים גם שוטרים.

בית"ר = ברית יוסף תרומפלדור. האותיות הראשונות של כל מילה ב’ ו-’ר’ מהמילה ברית, י’ מהמילה יוסף והאותיות ת’ ו-ר’ מהשם תרומפלדור יוצרים את המילה בית"ר. ועכשיו יזדעקו כל המדקדקים ומחפשי הטעויות בזכוכית מגדלת בכתבות, ויצעקו שאת השם "טרומפלדור" כותבים באות ט’ ולא באות ת’!

והם אכן צודקים! אבל, זה לא אומר שצריך לקרוא לקבוצת הכדורגל של ירושלים ביט"ר ירושלים, למרות שחייבים להודות שלפעמים היא מרירה ומדוכאת כמו רוב שיריו של הזמר אבי ביטר.

לא להתבלבל: בית"ר ירושלים וביתר עילית ( צילום: Danny Maron/Flash90/ גרשון אלינסון/פלאש90) )

למה באמת נקבע שמה של קבוצת הכדורגל בית"ר באות ת’?

כי זאב ז’בוטינסקי ז"ל, רצה להנציח בשם מועדון הספורט המקורי את יוסף טרומפלדור ז"ל יחד עם זכרה של העיר המקראית הבצורה והנצורה הסמוכה לבירה מימי מרד בר-כוכבא. ולכן החליט ז’בוטינסקי בעורמתו לשנות במזיד את הכתב בשמו המקורי של טרומפלדור מ-ט’ ל-ת’ ואף שכנע את זקני האקדמיה ללשון העברית שניתן לשכתוב את שמו ז’בותינסקי וזו לא שגיאה.

מעכשיו, יוכל כל אוהד לדעת את ההבדל בין העיר המקראית ביתר שזוהתה בקרבת מודיעין ואינה נכתבת בראשי תיבות, לבין קבוצת הכדורגל הירושלמית שמזכירה בשמה את ביתר המבוצרת שנלחמה ברומאים בגבורה (כמוטיבציה לשחקנים שנלחמים על המגרש) וגם את ברית יוסף תרומפלדור שאפשר לכתוב גם ב-ת’.

אבל מה שחשוב באמת לאוהדים הירושלמים זה שהצהובים-שחורים מנצחים בסוף.