מבצע חריג: עשרות עריקים חב"דניקים נעצרו בנתב"ג

לאחר שנראה כי מערכת הביטחון וגופי האכיפה נמנעים מחיכוך ישיר ומעצרים המוניים של עריקים וחייבי גיוס חרדים, המשטרה הצבאית ביצעה מעצר מתואם של למעלה מ-40 עריקים חרדים בכניסתם לארץ.

על פי גורמים רשמיים, המעצר היה מהלך מתוכנן וחלק מפעולה מאושרת בשיתוף פעולה של המשטרה הצבאית ומשטרת ישראל. כ-45 חייבי גיוס חרדים נעצרו בעת הגעתם לבקרת הגבולות בכניסה לארץ בנתב"ג ולוו על ידי המשטרה הצבאית אל אוטובוס אשר צפוי לקחת אותם אל תל השומר, שם יתחילו בתהליך חיול ובמידה ויסרבו צפויים להישלח למעצר.

מצה"ל נמסר כי כלל העצורים הם "מועמדים לשירות ביטחוני, עברו במעבר הגבול בנתב"ג והם חייבי גיוס וישפטו בהתאם לחוק".

ראש הממשלה נתניהו הגיב למהלך והתייחס אליו כפרובוקציה שיוצרת חיכוך לא מועיל ותיאר זאת כ-"לא מקובל, ניסיון לפגוע בתהליך הגיוס".