"הלב מתפוצץ": מיכאל שמש בבשורה מרגשת

העיתונאי מיכאל שמש הודיע על הרחבת התא המשפחתי לקהל העוקבים שלו ברשת החברתית X. לשמש נולדה אמש (שני) בשעה טובה בת, אחות לשני בנים, איתמר ואיתי.

שמש הודיע על כך וכתב: ""קטנתי מכל החסדים ומכל האמת'. עם פרוס הערב, קול בכי נשמע בחדר, הדמעות זלגו מיד מהעיניים ובתנו הקטנה נולדה בירושלים. הלב מתפוצץ מהתרגשות על החסדים שעוטפים אותנו בכל יום ובכל רגע.

על אבישג הגיבורה שאני מעריץ, ועל האחים המתוקים איתמר ואיתי שקיבלו אחות חדשה ואוהבת. התזמון? כמובן מושלם. אבא תודה", כך כתב שמש. לצד המילים המרגשות שכתב, הציג העיתונאי הוותיק תמונה של יד התינוקת שנולדה זה עתה".

נזכיר כי שמש משמש ככתב הפוליטי של חדשות 13 ונחשב לאחד מאנשי התקשורת הבולטים בישראל. כזכור, הוא עבד במשך תשע שנים ככתב ופרשן פוליטי בתאגיד השידור הישראלי עד למעברו במאי האחרון לחדשות 13.