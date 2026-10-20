פרופ' כהן אליה: "ביום שאחרי נתניהו - אתה תנהיג"

נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

‏פרופסור משה כהן אליה, התייחס לבחירות שיחולו בעוד שבוע בדיוק וקרא לעופר וינטר לפרוש מהמירוץ, כיוון שלטענתו אין סיכוי שהוא יעבור את אחוז החסימה.

‏"עופר, אתה אדם עתיר זכויות. חסמו אותך בגלל הגישה ההתקפית שלך, שהייתה כל כך חסרה בצבא הווק הישראלי עד השבעה באוקטובר", פתח כהן אליה והוסיף: "אתה חדור תחושת שליחות אותנטית להביא בשורה חדשה לעם ישראל. הקמת רשימה יפה של אנשים טובים, שבאו לעשות את השינוי. ‏אבל סבב הבחירות הנוכחי הוא לא הזמן לכך. הניסיון מסבבי בחירות קודמים מלמד באופן חד-משמעי שגם רשימות עם 5-8 מנדטים בסקרים האחרונים לא צולחות את אחוז החסימה האימתני. כי בשבוע האחרון מתקיים קמפיין שתיה של המפלגות הגדולות על חשבון הקטנות. תשאל את שקד ואת בנט, תזכור מה קרה לגדעון סער, שהיו לו בסקרים בהתחלה 19 מנדטים והוא בקושי סיים עם 6. תשאל את אורלי לוי, שזכתה בסקרים ל-5-8 מנדטים ואף היא כשלה. אתה יודע היטב שאין לזה סיכוי. ‏זה לא הזמן לזה, כי מה שנמצא על כפות המאזניים הוא קריטי למדינת ישראל. ייתכן שכבר בעוד שבועיים אנחנו חוזרים למלחמה עצימה מול איראן. הרשות הפלשתינית לא תמשיך לאורך זמן, מה שמייצר אתגרים גדולים ביהודה ושומרון. בנסיבות כאלה אסור לקחת סיכונים. לא סתם טראמפ עצמו אמר, כשהסביר מדוע הוא המליץ על נתניהו ולא על איזנקוט. הוא פשוט לא רוצה לקחת סיכונים ולהתעסק בניסיונות עם מנהיג חדש; כן, אותו מנהיג, כפי שאתה יודע היטב, האחראי לחולשת הצבא בשבעה באוקטובר, להפיכתו לצבא "קטן", ולצערנו, בשבעה באוקטובר הוא גם היה "טיפש". כן, איזנקוט המשיך את הקו של אהוד ברק". ‏

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עוד הוא התייחס לפרישתו אמש של בני גנץ ואמר: "לזכותו של בני גנץ אפשר לומר שהוא לקח אחריות. הוא הביט בסקרים והסיק את המסקנה המתבקשת, למרות שהיו לו משאבים להמשיך בקמפיין. הוא לא רצה לשרוף קולות. ואם יהיה סבב נוסף, ייתכן שירוץ שוב בעתיד.

‏אז נכון, אתה מושקע מאוד במפלגה שהקמת. אבל זהו בדיוק מבחן המנהיגות שלך. כי בספרות המחקרית על מנהיגות וקבלת החלטות מוכרת היטב תופעת "הסלמת המחויבות" (סטו, 1976).

המחקר מלמד שמנהיגים ומקבלי החלטות נוטים לעיתים לדבוק בהחלטות קודמות, גם כאשר הנסיבות השתנו, משום שהם מתקשים להודות בטעות ולוותר על השקעה קודמת. מנהיגות היא דווקא כזו שמבוססת על ענווה, על היכולת להכיר במגבלות האישיות, ללמוד מאחרים ולהודות בטעויות. כי מנהיגות אמיתית אינה רק היכולת להסתער קדימה, אלא גם היכולת לדעת מתי לסגת, להתגבר על האגו ולהציב את האינטרס הציבורי מעל השאיפות האישיות".

‏לסיום הוא אמר: "זה הזמן שלך לגלות "מנהיגות של ענווה". ודע לך שמחנה הימין יריע לך ויעריך מאוד את מה שאתה עושה. הקמת מפלגה מרשימה, עם אנשים איכותיים וטובים. אתה רוצה טוב למען עם ישראל. אבל דווקא בשל כך תזכה להרבה מאוד נקודות במחנה הימין, שאותו אתה רוצה להנהיג בעתיד, ביום שלאחר נתניהו.

‏עופר, כל חייך הוכחת שאתה יודע להסתער כשצריך. עכשיו הגיע הזמן להוכיח שאתה יודע גם לסגת כשצריך. כי לפעמים המעשה האמיץ ביותר של מנהיג הוא דווקא לוותר על הקרב של היום, כדי שיוכל להנהיג את המחנה מחר".