"אם גוש נתניהו ינצח, אעזוב את הארץ"

( מעיין טואף / לע"מ )

שבוע בלבד לבחירות לכנסת, הרוחות במערכת הפוליטית והציבורית מגיעות לשיאן. עימות סוער ונוקב נרשם ברדיו 'גלי ישראל' בין איש התקשורת והמגיש שרון גל לבין סרן (במיל') גיא פורן, ממובילי מחאת הטייסים וממקימי "פורום 555", סביב שאלת הלגיטימיות של תוצאות הבחירות והאפשרות לעזיבת הארץ במקרה של ניצחון הימין.

הדיון הסוער החל כאשר גל הציג בפני פורן נתונים מסקר חדש: "ראיתי סקר שמראה ש-52 אחוז מתומכי הדמוקרטים ישקלו לעזוב את הארץ אם הימין, בעזרת השם, ינצח. אתה אחד מהם?". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות פורן לא הכחיש את האפשרות והשיב: "אני קצת בספק לגבי הסקר הזה, אבל במקרה שלי – כן. אם נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה אחרי כל מה שעברנו, אני לצערי לא אוכל להמשיך לחיות פה".

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בתגובה לדברים תקף גל בציניות: "אתה יכול לתת לי את הפרטים של הבית שנוכל לפרסם אותו במחיר מוזל? זו דמוקרטיה על תנאי? צריך להחליף את העם?".

פורן מצידו הבהיר כי אין בכוונתו לכפור בתוצאות בקלפי, אך הסביר את תחושותיו הקשות: "אני אקבל כמובן את התוצאה, אין לי שום כוונה לא להכיר בה. רק שדמוקרטיה זה לא אומר שאני אישית חייב להמשיך לסבול פה. מדינה מבחינתי זה לא איזה משהו קדוש – זה מקום שאני צריך להזדהות עם הערכים שלו, וסבלתי פה בשנים האחרונות".

האמירה עוררה את זעמו של גל, שהטיח בו: "בגללכם סבלנו פה בשנים האחרונות. המחאות בבלפור, אתם לא דמוקרטים. מה זה סבלתם אגב? בן אדם שקם בבוקר, עושה הליכה לים, הולך אחר כך ליוגה, משם לבית קפה ובערב מגיע עם איזה שלט לקפלן – זה לא נשמע לי סדר יום של אדם שסובל, עם פנסיה תקציבית".

פורן דחה את הדברים והציג את טענותיו נגד הממשלה והנהגתה: "אתם הייתם בשלטון. שלוש שנים אחרי האסון הכי גדול, הממשלה לא מוצאת לנכון לחקור אותו, ממשיכה להפלות בין אזרחים ולתת פטור לחרדים. מיד אחרי היוגה אני קורא את החדשות, ואני נמצא בתוך המדינה. אי אפשר לא לדעת שאני אחראי לפוגרומים שנעשים בשטחים נגד חפים מפשע".

גל סיכם את העימות בהאשמה חריפה כלפי מובילי המחאה והאופוזיציה: "נכון, הטרור הערבי באמת רצחני... אתם פשוט לא מסוגלים לחיות עם ההכרעה של העם, זה הכל. זה או לפי הכללים שלנו ואנחנו שולטים פה בהכל – כי אתם לא יכולים לשלוט – ואם אתם תשלטו נעשה לכם את המוות מהרגע הראשון. זה בדיוק העניין".