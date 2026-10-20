להיט שנות ה-2000 חזר: יפתי וקלינשטיין בבארבי

ערב מרגש ומלא בזיכרונות נרשם אמש (שני) במועדון הבארבי, כאשר הזמרת והיוצרת נועם קלינשטיין חזרה להופיע על הבמה האהובה. במהלך ההופעה חיכתה לקהל הפתעה מיוחדת, כשהזמר והיוצר יפתי (יפתח קרזנר) עלה לבמה והצטרף אליה.

השניים ביצעו יחד על הבמה את הלהיט הנוסטלגי והאהוב שלו, "הלילה יעבור", כשקלינשטיין מלווה את השירה בנגינה על מקלדת. הביצוע המשותף עורר התרגשות רבה בקרב הקהל, שהצטרף בשירה רמה וליווה את הלהיט שפרץ לחיינו באמצע שנות ה-2000.

החיבור בין הקול הייחודי והאנרגיה של קלינשטיין לבין הנוסטלגיה המוכרת של יפתי יצר רגע קסום ובלתי נשכח. ההופעה בבארבי הוכיחה שוב את יכולתה של קלינשטיין לייצר רגעים מוזיקליים מפתיעים ומרגשים, שמשלבים בין המוזיקה העכשווית לבין קלאסיקות ישראליות שכולנו אוהבים.