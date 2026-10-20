עמית סגל: נתניהו עשה טעות קשה שתעלה לו בבחירות

עמית סגל ( הדס פרוש / פלאש90 )

שבוע בלבד לבחירות לכנסת, והמתח הפוליטי מגיע לשיאו. הפרשן הפוליטי עמית סגל התראיין הבוקר (שלישי) לרדיו 103FM וניתח את מפת הכוחות המשתנה, כשהוא מצביע על מגמות מדאיגות עבור המחנה הלאומי לצד טעויות טקטיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי סגל, הפער באחוזי ההצבעה בין גוש נתניהו לבין גוש השינוי הולך ונסגר בימים האחרונים, מה שמעמיד את תוצאות הבחירות במצב נזיל ומתוח במיוחד. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בנוסף, סגל יצא במתקפה על הניהול האסטרטגי של מטה הליכוד מול מפלגות הלוויין בימין. הפרשן טען כי נתניהו עשה טעות אסטרטגית חמורה כשהחליט לתקוף חזיתית את עופר וינטר ומפלגתו "עמך ישראל" – מהלך שהוריד אותו מתחת לאחוז החסימה ובכך סיכן אלפי קולות של הימין.

במקביל, התייחס סגל להתמודדותה של מפלגת נעם ולסירובה לפרוש מהמרוץ. לדבריו, נעם בוחרת להתמודד עד הסוף ביודעין שהיא עשויה לשרוף קולות, כשהמטרה שעומדת לנגד עיניה היא ליצור מנוף לחץ לקראת מערכות הבחירות הבאות – ולדרוש שיריון ברשימה גדולה בתמורה לאי-התמודדות בעתיד.