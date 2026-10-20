אחרי שחשף למי יצביע; ברדוגו מתפוצץ על צחי הנגבי

סערה בימין בעקבות הבעת התמיכה של ראש המל"ל לשעבר צחי הנגבי באביגדור ליברמן: מועמד הליכוד יעקב ברדוגו יצא הבוקר (שלישי) במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד הנגבי, בראיון לתכניתו של אבי רצון ברדיו 'גלי ישראל'.

"יש לי ידידות רבת שנים עם צחי הנגבי, אבל המעשה הנלוז שהוא עשה היום הוא מעשה עלוב, אחרי שהוא הודח מתפקידו – ודי לחכימא", אמר ברדוגו בשידור. "זו לא הפעם הראשונה שהנגבי עושה את זה. הוא הלך עם שרון לקדימה, ואחד שעושה את זה פעם אחת – עושה את זה פעם שנייה".

ברדוגו הזכיר את חזרתו של הנגבי לצמרת העשייה הציבורית והאשים אותו בהיעדר הכרת הטוב כלפי ראש הממשלה: "נתניהו לקח אותו מהקבר הפוליטי שבו הוא היה. הפריימריז בליכוד זרקו אותו למעמקי הרשימה, ונתניהו שלף אותו משם ומינה אותו לאחד התפקידים החשובים במדינה – ראש המל"ל".

"מי שאין לו הכרת הטוב ופועל בכעסו על כך שהודח מתפקידו, לא ראוי לעניין הזה", סיכם ברדוגו, והעריך כי לצעד של הנגבי לא תהיה השפעה ממשית על יום הבוחר: "המעשה הנלוז והעלוב שלו לא יזיז קול אחד מאנשי הליכוד".