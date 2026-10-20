בפורום החינוך הדתי מתריעים: תקציב החמ"ד בסכנה

לקראת הבחירות הקרובות, פורום החינוך הדתי מעלה לראש סדר היום את עתידו של החינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד), ומזהיר כי תוצאות הבחירות וזהות שר החינוך הבא ישפיעו ישירות על זהותו ותקצובו של המגזר.

במוקד הסערה עומדת עתירה לבג"ץ העוסקת במודל התקצוב של החמ"ד. בפורום מצביעים על כך שבין העותרים נגד התקצוב הנוכחי נמנים גם דמויות פוליטיות הבולטות במערכת הבחירות, בהן גלעד קריב ונעמה לזימי – אשר שואפים לקבל לידיהם את השליטה בתיק החינוך בממשלה הבאה.

בפורום מזהירים כי במידה וגורמים אלו יישמו את מדיניותם במשרד החינוך, המאבק התקציבי יעבור מכתלי בית המשפט אל שולחן הממשלה ויהפוך למדיניות רשמית.המבחן הקרוב צפוי כבר בסוף חודש נובמבר, המועד שבו נדרש משרד החינוך להציג את עמדתו לבג"ץ.

בפורום החינוך הדתי דורשים לשים קץ להתנהלות הקיימת, המבוססת על העברות זמניות, כספים קואליציוניים ומאבקים משפטיים חוזרים, ומציבים תביעה חד-משמעית: להכניס את תקציבי החמ"ד באופן קבוע לבסיס התקציב.על רקע זה, קורא הפורום לכלל המפלגות והמועמדים להתחייב כבר עכשיו להגנה על תקציבי החמ"ד ועל יציבותו, ולהבהיר לציבור כיצד בכוונתם לפעול ביום שאחרי הבחירות כדי להבטיח את המשך קיומו של חינוך שהוא גם ממלכתי וגם דתי.