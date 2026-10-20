חשד להתעללות בשומרון: סייעת בגן ילדים נעצרה

חשד חמור להתעללות בגן ילדים בשומרון: שוטרי תחנת אריאל במרחב שומרון עצרו הלילה (שלישי) לחקירה חשודה כבת 40, תושבת האזור העובדת בפעוטון פרטי בעיר אריאל, בחשד להתעללות בחסרי ישע.

החקירה נפתחה לאחרונה בתחנת המשטרה בעקבות דיווח שהתקבל במערכת ואשר העלה חשד לגבי התנהלותה של העובדת במקום. במסגרת פעולות החקירה, אספו החוקרים את תיעודי מצלמות האבטחה המותקנות בפעוטון בכפוף לצו בית משפט.

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לאחר סקירת המצלמות ועם סיום מיצוי פעולות החקירה הראשוניות, נמצאו ראיות ממשיות אשר ביססו את החשד נגדה. בעקבות כך, נעצרה החשודה הלילה והועברה לחקירה בתחנת המשטרה.

בתום חקירתה נכלאה החשודה, ובהמשך היום היא תובא בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרה. חקירת המקרה נמשכת.