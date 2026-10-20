מהפך בקו העימות: הביקוש המטורף ליישוב שנפגע במלחמה

בדיוק שלוש שנים לאחר 7 באוקטובר, מטולה, אחד היישובים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר במהלך המלחמה, מציגה היום תמונת מצב אחרת לגמרי: ביקושים גבוהים למגורים והצבעת אמון משמעותית בעתידה של המושבה.

76 מגרשים למגורים

76 מגרשים למגורים נמסרים בימים אלה ממש לרוכשים שיקימו בהם את ביתם ויהפכו לחלק מהמשך הצמיחה של מטולה. כ-60% מהרוכשים הם בני מטולה שבוחרים לבנות את עתידם במושבה שבה גדלו, וכ-40% הם תושבים חדשים שבחרו לעבור למטולה ולהקים בה את ביתם.

הנתון הבולט ביותר הוא היקף הביקוש. לאורך התהליך שהחל עוד טרם ה7.10, התקבלו כ-800 פניות ממשפחות ומתעניינים. כאשר במהלך השנה האחרונה שווקו 22 המגרשים האחרונים, נרשמו לא פחות מ-164 מועמדים- ביקוש גבוה בהרבה מההצע.

מחירי המגרשים נעים בין כ-280 אלף שקל לכ-350 אלף שקל, בהתאם למיקום ולמאפייני המגרש. בנוסף ניתנת הטבה של 50 אלף שקל לרוכשים במסגרת ההטבה ליישוב גבול, ומשרתי מילואים הזכאים לכך נהנים מהנחה נוספת של 50 אלף שקל.

עבור מטולה, לא מדובר רק בעוד שכונת מגורים או בעשרות בתים חדשים. אחרי תקופה שבה המושבה פונתה, בתים ותשתיות נפגעו והשאלה מתי וכיצד תחזור מטולה לחיים עמדה על הפרק, עשרות משפחות בוחרות היום להשקיע בה, להשתקע בה ולבנות בה את עתידן.

ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי אומר: "שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, קשה לחשוב על תשובה חזקה ומרגשת יותר לכל מה שעברנו ועל תמונת ניצחון טובה מזו. 76 משפחות בוחרות לבנות כאן בית - 76 הצבעות אמון במטולה ובעתיד שלה.

בני מטולה שבוחרים להישאר

מרגש במיוחד לראות את בני מטולה שבוחרים להישאר ולבנות כאן את ביתם, ולצדם משפחות חדשות שמגיעות מכל רחבי הארץ ובוחרות להצטרף אלינו. הביקושים האדירים מוכיחים שמטולה היא לא רק סמל לעמידה ולחוסן, היא אחד המקומות המבוקשים והמיוחדים בישראל. אחרי שלוש שנים קשות, אנחנו לא מסתפקים בחזרה למה שהיה אנחנו בונים מטולה גדולה יותר וחזקה יותר".

מסירת המגרשים מצטרפת לתהליכי השיקום והפיתוח שמתקיימים במושבה ומהווה נדבך נוסף במאמץ להגדיל את אוכלוסיית מטולה, לחזק את הקהילה ולהבטיח את צמיחתו של היישוב הצפוני בשנים הקרובות.