יחליף את הרצוג? "הוא בהחלט מתאים להיות נשיא"

הנשיא הרצוג ( Jonathan Shaul / Flash90 )

האם בני גנץ בדרך למשכן הנשיא? יממה לאחר שהודיע על יציאתו מהמרוץ לכנסת כדי למנוע אובדן קולות במחנה, עולה לראשונה תגובה רשמית מתוך סביבתו הקרובה המאשרת כי האופציה הנידונה אינה תיאורטית בלבד.

בראיון שחבר סיעתו, חבר הכנסת אלון שוסטר, העניק הבוקר לגלי צה"ל, הוא נשאל ישירות על האפשרות שגנץ יתמודד לתפקיד נשיא המדינה הבא. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות שוסטר לא הכחיש את המהלך והודה כי המערכת הפוליטית כבר עוסקת בכך: "יש ערוץ פוליטי בנושא הזה, זאת אחת האפשרויות – גנץ מתאים להיות נשיא המדינה".

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דבריו של שוסטר מעניקים רוח גבית להערכות שרווחו במערכת הפוליטית בימים האחרונים, לפיהן יציאתו של גנץ מהמירוץ לכנסת נועדה לשמר אותו כדמות ממלכתית, קונצנזואלית ועל-מפלגתית. מעמד כזה עשוי לאפשר לו לגייס תמיכה רחבה מסיעות הבית ביום הפקודה, ולסמן את המהלך הבא בקריירה הציבורית שלו.