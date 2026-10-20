לא לבעלי לב חלש: מסלול האופניים המטורף שנפתח בארץ

שביל אופניים חדש נסלל בישראל - שביל קוּלָה, מסלול מעגלי באורך 4.1 ק״מ, המיועד לרוכבי אופני הרים מנוסים, והוא מאתגר וברמת קושי גבוהה במיוחד, הוכשר בידי קק"ל.

הראשון בישראל המסומן בצבע שחור

השביל הוא הראשון בישראל המסומן בצבע שחור – סימון המיועד לשבילים אתגריים במיוחד. השביל כולל כ־100 מטר טיפוס מצטבר בכל הקפה. מיד לאחר הפתיחה הרשמית הוזנק במקום מרוץ בינלאומי לרוכבי עילית וג׳וניורס.

השביל הוכשר מהיסוד בסגנון רכיבת XCO אולימפית, וכולל טיפוסים קצרים ותלולים, פיתולים ואלמנטים טכניים, בהם Table Top וברמים. בחלק מהנקודות הוכשרו גם מעקפים פחות טכניים המסומנים באדום. באזורים שבהם הקרקע פריכה נעשה שימוש בחומרים מקומיים ממוחזרים כחלק מהכשרת התוואי.

בצל עצים

המסלול עובר ביער הכ״ח (קוּלָה) ובסמוך למבצר קוּלָה הצלבני מהמאה ה־12, וחלק ניכר ממנו עובר בצל עצים שנטעה קק״ל בשנות החמישים.

חניכת השביל במסגרת מרוץ בינלאומי היא הזדמנות לחזק את תרבות רכיבת השטח בישראל, ולאפשר לציבור הרוכבים ליהנות ממרחבי היער ומהנוף, לצד שמירה אחראית על השטחים הפתוחים.

נציין שהשביל מיועד לרוכבים מנוסים מאוד בלבד, ודורש היכרות מוקדמת עם המסלול ושימוש בציוד מגן.