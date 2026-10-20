המועמדת של וינטר מבהירה: נמליץ רק עליו

בצל המתיחות הביטחונית ביהודה ושומרון והמרוץ המתוח לכנסת, שוחחה הבוקר פלר חסן-נחום, המדורגת במקום החמישי ברשימת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm. בראיון גוללה חסן-נחום את רגעי החרדה במהלך סיור ההסברה שערכה בעיירה תורמוס עיא שמצפון לרמאללה, אירוע שהדרדר להתקפת אבנים ולפגיעה ברכבה.

"היה מפחיד, לא ציפינו לדבר כזה", שחזרה חסן-נחום את השתלשלות האירועים בכפר הפלסטיני. "היינו בסיור לבדוק מה קורה בשומרון ולראות את הארמונות שהפלסטינים בנו לעצמם. אנחנו מסבירים את כל מה שקורה פה בעולם, ובאנו ממש לבדוק ולצלם. נכנסנו לכפר והתחילו לסובב אותנו בתוקפנות".

לצד האירוע הביטחוני בשטח, התייחסה חסן-נחום גם לישורת האחרונה של קמפיין הבחירות ולשאלת ההמלצה על הרכבת הממשלה ביום שאחרי פתיחת הקלפיות. בדבריה הבהירה כי המפלגה עומדת בתוך המחנה הלאומי ולא תהסס לגבי זהות המועמד מטעמה.

"נתניהו הוא ראש גוש הימין, ואנחנו נמליץ עליו כי אנחנו אנשי ימין ולא משחקים את המשחקים של 'ביבי כן – ביבי לא'", הצהירה.

בתגובה ללחצים הגוברים על המפלגה לפרוש מהמרוץ מחשש לאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, דחתה חסן-נחום את הטענות והצביעה על מגמת עלייה בנתונים: "אתמול בשני סקרים כן עברנו".