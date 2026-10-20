דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

דובר צה"ל פרסם הבוקר עדכון חשוב לתושבי יהודה ושומרון והסביבה לקראת פעילות מבצעית מתוכננת בשעות הקרובות.
תרגיל צבאי יחל היום (שלישי) בשעות הצהריים במרחב אוגדת יהודה ושומרון, וצפוי להסתיים מחר בשעות הצהריים. במסגרת האימון תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב צבאיים ברחבי הגזרה.
בנוסף, במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. בצה"ל מבהירים כי מדובר בפעילות מתוכננת מראש וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.
מדובר צה"ל נמסר כי התרגיל הינו חלק מפעילות האוגדה לשיפור הכשירות והמוכנות למשימות הגנה וסיכול טרור, וכן לחיזוק המענה המבצעי בתרחישים מורכבים בגזרה.