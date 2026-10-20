הסיוט של כל אמא בישראל הפך לתערוכה שאי אפשר לפספס

בתוך תקופה ארוכה של אי-ודאות מתמשכת ועומס רגשי מצטבר, כאשר תחושת האחריות האימהית מתחדדת ותפקידי היצירה משתנים, מבקשת התערוכה החדשה אִמָּא׳לֶה- לעצור, להתבונן פנימה ולחפש מרחבים חדשים של החזקה, רוך ופעולה.

הגלריה Yaara Open Studio הזמינה אמניות ישראליות לבחון כיצד זהויות מתערערות, מתפרקות ונבנות מחדש בתוך מציאות של אימהוּת ישראלית - המתח הבלתי אפשרי שבין מנוחה לפעולה, בין יציבות לחופש, ובין הרכות המגוננת לבין מציאות קשוחה ובלתי נשלטת. אִמָּא׳לֶה היא תערוכה על אימהוּת, אך גם על זהות, על כוח, על פגיעות ועל האפשרות ליצור בתוך מציאות שאינה מאפשרת לעצור.

המיצב “רחם”

בין העבודות בתערוכה: המיצב “רחם” של דליה מטמון, המשלב רשת הסוואה צבאית אמיתית - של בנה, מתקופת שירותו הצבאי - עם דימוי הרחם המגן על העובר; יציקת הברונזה “אם עבריה” של נועה היימן, שנוצרה כבר ב-2003, בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, בזמן שהאמנית הייתה בהריון עם בנה הבכור; סדרת הפסלים של שני שמש על “הילד-החייל”, העוקבת אחר המעבר מתמימות הילדות אל שערי הצבא; והציור “האיל לא הגיע” של רונית קרת, בהשראת אם ובתה שאיבדה את בן זוגה במלחמת לבנון השנייה, במחווה לעקדת יצחק.

המיצב “ת״ס תס״ח”

בתערוכה מוצגת גם עבודה אישית של יערה קליין-ימין, בעלת הגלריה: המיצב “ת״ס תס״ח”, העשוי זכוכית בשילוב מתכת ומורכב מ-96 כדורי רובה עשויי זכוכית, שלכל אחד מהם מחובר קליע, המסודרים במערך של מסדר צבאי על משטח המדמה דיסקית - כמו סוכריות צבעוניות, יפות ותמימות למראה, שברגע אחד עלולות להפוך לכלי קטלני. העבודה נוגעת במתח הבלתי אפשרי שבין חיים למוות, בין ילדות למלחמה ובין ההגנה שהורים מבקשים להעניק לילדיהם לבין המציאות שאליה הם נולדים.

מספרת יערה: ״התערוכה הזו בוערת בי כבר שלוש שנים, אבל כנראה מבעבעת בתוכי כבר יותר מ־27 שנים, מהרגע שבו בדיקת האולטרסאונד גילתה לי שיש לי בן בכור. שניים מילדיי נולדו בארה״ב, וחלק גדול מילדותם עברה שם. כשבני הבכור היה בן שנתיים עברנו לשם וכשהגיע לכיתה י׳, קיבלנו החלטה לא פשוטה לחזור לארץ, בידיעה שיום אחד הילדים יהיו חיילים. קצת אחרי ה־7/10 התחלתי לעבוד על העבודה שאני מציגה בתערוכה הזו, לצד 18 אמניות נפלאות. אז עוד לא ידעתי שכאשר אסיים לעבוד עליה, תהיה לי, בנוסף לשני בנים שכבר שירתו בצבא, גם בת לוחמת בצה״ל״.

לצד עבודות אלה מוצגות בתערוכה יצירות נוספות הבוחנות פנים נוספות של האמהות הישראלית - מיחסי אם-ילד ועד לזהות, גוף וזיכרון - בטכניקות מגוונות של צילום, טקסטיל, רקמה, זכוכית ופיסול. בתערוכה משתתפות 19 אמניות: אוסי פרי-חדש, דגנית ארטמן, שני שמש, דנה כץ, מרב כהן, דבי אשרת, רונית לובצקי, ראלי סמית, חני לפידות, אנייס אנקרי, רונית קרת, כנרת אריאל, נעמה זאבי-ריבלין, נועה היימן, דליה מטמון, יערה רוזנסקי, יעל ארגוב, אנה קייסר ויערה קליין-ימין.

במה לסיפוריהן של נשים

Yaara Open Studio הוקם על ידי יערה קליין-ימין, אמנית יזמית, ומעצבת תכשיטי זכוכית. הגלריה פועלת ביפו ומשלבת סטודיו לייצור חרוזי זכוכית וגלריה לתערוכות מתחלפות ואירועי תוכן ותרבות. לצד עבודתה כמעצבת, יזמה קליין ימין פרויקטים ותערוכות המעניקים במה לסיפוריהן של נשים, ובהם “הכניסיני” - תערוכת הוקרה לאמהות אומנה. אִמָּא׳לֶה הוא הפרויקט התערוכתי החדש של הגלריה, וממשיך את המסורת של יצירה שמביאה את קולן של נשים ישראליות אל קדמת הבמה.

התערוכה ממוקמת ברחוב שמעון הצדיק 12, יפו.