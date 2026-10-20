תנועה ערה של כוחות הביטחון: הודעת המשטרה לתושבי השפלה

משטרת ישראל. אילוסטרציה ( יוסי אלוני/פלאש90 )

משטרת ישראל מעדכנת כי היום (שלישי), בין השעות 08:00 ל-12:00, יתקיים תרגיל מוכנות לחירום באזור השפלה, בהשתתפות כוחות המשטרה וגורמי ההצלה.

התרגיל ייערך ביישובים שעלבים ונוף איילון, וכן באזור שדרות החשמונאים במודיעין מכבים-רעות. במהלך שעות התרגיל צפויה תנועה מוגברת של רכבי ביטחון והצלה ברחובות ובצירים הסמוכים. במשטרה מדגישים כי מדובר בפעילות מתוכננת שנועדה לשפר את מוכנות הכוחות למצבי חירום.

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האם צפויים שיבושים בתנועה?

על פי הודעת המשטרה, לא צפויות חסימות כבישים במהלך התרגיל, וגם לא אמורים להישמע קולות פיצוץ.

למרות זאת, הציבור מתבקש להישמע להנחיות השוטרים והכוחות שיפעלו בשטח.

במשטרה מבהירים כי במקרה של חשד לאירוע חריג שאינו קשור לתרגיל, יש לפנות למוקד החירום 100.

ממחוז מרכז של המשטרה נמסר כי תרגילים מסוג זה הם חלק מהפעילות השוטפת לשיפור הכשירות והמוכנות המבצעית של הכוחות, במטרה לאפשר תגובה מהירה ויעילה לאירועי חירום ולשמור על ביטחון התושבים.