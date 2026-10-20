מעדיף את איזנקוט? כך השיב ואנס לשאלה במי יתמוך בבחירות בישראל

סגן הנשיא ג'יי די ואנס ( חיים גולדברג/פלאש 90 )

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי-די ואנס, נמנע מלהביע תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר הודיע כי הוא תומך בבחירתו לכהונה נוספת.

בריאיון שהעניק לעיתונאי האמריקני מארק הלפרין, נשאל ואנס האם הוא מצטרף להבעת התמיכה של טראמפ בנתניהו. בתשובתו הבהיר כי אינו מתכוון לקחת חלק במערכת הבחירות הישראלית. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "אני מביע תמיכה במועמדים אמריקנים, ושם המיקוד שלי - בבחירות האמצע, כך שאני לא מתערב בבחירות בישראל", אמר ואנס. בהמשך הדגיש: "אני לא נגד תמיכה בו ואני לא בעד תמיכה בו - אני לא מתערב בבחירות בישראל".

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טראמפ תומך, ואנס שומר מרחק

דבריו של סגן הנשיא מגיעים יומיים בלבד לאחר שטראמפ פרסם הודעת תמיכה פומבית בנתניהו, שבה שיבח את מנהיגותו והבהיר כי הוא מעוניין בהמשך כהונתו.

בהודעה שפרסם ביום ראשון ברשת החברתית Truth Social, תיאר טראמפ את נתניהו כמנהיג שהפגין עוצמה ונחישות, במיוחד בהתמודדות מול איראן.

טראמפ אף הזהיר מפני האפשרות שבראשות ממשלת ישראל יעמוד מנהיג אחר, וטען כי במצב כזה ארצות הברית עלולה להידרש לפעול בעצמה בנושאים ביטחוניים שבהם היא מעדיפה שישראל תוביל.

הנשיא האמריקני הציג את נתניהו כשותף מרכזי למאבק באיראן ולמאמצים המדיניים באזור, והביע תמיכה ברורה בהמשך כהונתו.