אחרי שהודח על ידי נתניהו, צחי הנגבי מודיע: 'לא אצביע לליכוד'

התפתחות פוליטית לקראת הבחירות לכנסת. צחי הנגבי, ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר ומי שכיהן במשך שנים בתפקידים בכירים בליכוד ובממשלות נתניהו, הודיע הבוקר (שלישי) כי בבחירות הקרובות יצביע ליו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.

בטור אישי שפרסם באתר ynet, הסביר הנגבי את החלטתו לעזוב לראשונה את המסגרת הפוליטית שבה פעל במשך עשרות שנים, ומתח ביקורת על הכיוון שאליו צועד, לתפיסתו, חלק מהימין הישראלי.

הנגבי, שכיהן כראש המל"ל בתקופת מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר ובמהלך המלחמה, וסיים את תפקידו באוקטובר 2025 בעקבות החלטת נתניהו, כתב כי מדובר בהכרעה אישית יוצאת דופן עבורו.

"בבחירות הקרובות אצביע לאביגדור ליברמן", פתח הנגבי את הטור.

לדבריו, זו תהיה הפעם ה-18 שבה ישתתף בבחירות לכנסת, אך הראשונה שבה יצביע לרשימה שאינה כוללת את שמו או את שמה של אמו, חברת הכנסת לשעבר גאולה כהן.

המתקפה על מפלגות הימין: "אין חלקי עימן"

הנגבי הבהיר כי הוא ממשיך לראות בעצמו איש ימין, אך טען כי חלק מהעמדות וההתנהלות של מפלגות הימין כיום אינן מתיישבות עם השקפת עולמו.

בין היתר, מתח ביקורת על גילויי גזענות, על אלימות לאומנית ועל ניסיונות לפגוע במערכות אכיפת החוק בשם חיזוק המשילות.

אולם את הביקורת החריפה ביותר הפנה לסוגיית גיוס החרדים, שלדבריו הפכה לאחר 7 באוקטובר לשאלה הנוגעת לביטחונה ולעתידה של המדינה.

הנגבי תהה כיצד אנשי ימין יכולים להמשיך לתמוך במתן פטור נרחב משירות צבאי ואזרחי, בזמן שחיילי הסדיר והמילואים נושאים בנטל הביטחוני.

לדבריו, כל עוד מפלגות ימין משלימות עם קריאות פומביות לסרב להתגייס לצה"ל, הוא אינו יכול להזדהות עמן.

"אין עוד מקום להכיל את תופעת ההשתמטות, המסכנת את עצם קיומה של המדינה", כתב.

הנגבי הודה כי גם ממשלות שבהן כיהן בעבר לא הצליחו להתמודד כראוי עם הסוגיה, אך טען כי המציאות הביטחונית שנוצרה מאז מתקפת חמאס מחייבת שינוי יסודי.