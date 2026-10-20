שר ההגנה האמריקני הגיע לישראל בחשאי ונפגש עם נתניהו

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ביקר אתמול (שני) בישראל ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דיווח העיתונאי ברק רביד בחדשות 12, מפי שני מקורות המעורים בפרטי הביקור.

על פי הדיווחים, הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם מזכיר המלחמה של ארה״ב התקיימה בבסיס בדרום הארץ, והשתתפו בה גם בכירים מאיחוד האמירויות. הפגישה נמשכה למעלה משעתיים.

הביקור התקיים ללא הודעה רשמית מוקדמת מצד הפנטגון, בעיתוי רגיש במיוחד: שמונה ימים בלבד לפני הבחירות לכנסת, ובזמן שישראל וארצות הברית מקיימות דיונים על האפשרות לחדש את המערכה הצבאית נגד איראן.

לשכתו של הגסת' סירבה להתייחס לפרטי הביקור, ואילו מלשכת ראש הממשלה לא התקבלה תגובה מיידית לפניית חדשות 12.