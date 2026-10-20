שר ההגנה האמריקני הגיע לישראל בחשאי ונפגש עם נתניהו

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ביקר אתמול (שני) בישראל ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דיווח העיתונאי ברק רביד בחדשות 12, מפי שני מקורות המעורים בפרטי הביקור.
על פי הדיווחים, הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם מזכיר המלחמה של ארה״ב התקיימה בבסיס בדרום הארץ, והשתתפו בה גם בכירים מאיחוד האמירויות. הפגישה נמשכה למעלה משעתיים.
הביקור התקיים ללא הודעה רשמית מוקדמת מצד הפנטגון, בעיתוי רגיש במיוחד: שמונה ימים בלבד לפני הבחירות לכנסת, ובזמן שישראל וארצות הברית מקיימות דיונים על האפשרות לחדש את המערכה הצבאית נגד איראן.
לשכתו של הגסת' סירבה להתייחס לפרטי הביקור, ואילו מלשכת ראש הממשלה לא התקבלה תגובה מיידית לפניית חדשות 12.
מאחורי הקלעים: השיחות בין נתניהו לטראמפ
הביקור מגיע לאחר שבשבוע שעבר דווח כי נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מספר פעמים על האפשרות לחדש את התקיפות נגד איראן.
על פי הדיווח של רביד, בכירים בממשל האמריקני התרשמו כי נתניהו מעוניין לקדם מהלך צבאי נוסף עוד לפני הבחירות בישראל.
בין הנימוקים שהציג ראש הממשלה, לפי אותם גורמים, היו התפתחויות חדשות ומדאיגות בפעילות הגרעין האיראנית.
אחד הבכירים האמריקנים תיאר את המסר שהעביר טראמפ לנתניהו כהסכמה להמשיך בהיערכות, אך לא כהתחייבות לפתוח במתקפה.
לדברי הבכיר, הנשיא אמר לנתניהו להתקדם בהכנות, אולם לא הבטיח מועד או אישור סופי לפעולה צבאית. לדבריו, ההנחיה עשויה להתממש בקרוב, במועד מאוחר יותר או שלא להתממש כלל.