אלירז שדה מעריך: אם אין לו 61 - הוא לא יוותר

יש התקשורת אלירז שדה פרסם הערב (שני) התייחסות למצב הפוליטי ולתרחיש שבו אף אחד מהגושים לא יצליח להשיג רוב של 61 חברי כנסת. שדה מעריך כי במקרה כזה ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יוותר על האפשרות להמשיך בתפקידו, ומציע פתרון שיחייב ויתורים משמעותיים הן מצד נתניהו והן מצד גדי איזנקוט.

"אם אין 61, נתניהו ממשיך זמני, הוא לא יוותר", כתב שדה בחשבונו ברשת X, והציג את מה שלדבריו עשוי להיות המוצא היחיד מהמצב הפוליטי.

אלא שהפתרון שמציע שדה אינו כולל הקמת ממשלה נוספת בהרכב הגוש הנוכחי של נתניהו, וגם לא ממשלה בראשות איזנקוט. במקום זאת, הוא מציע תרחיש שבו שני הצדדים יסכימו לשנות את עמדותיהם ולהקים ממשלה משותפת.

"הפתרון היחיד | איזנקוט צריך להיות מוכן להיות שר בטחון בממשלת גיוס תחת נתניהו ללא החרדים", כתב שדה.

לפי ההצעה, נתניהו ימשיך לכהן כראש הממשלה, בעוד איזנקוט יקבל את תיק הביטחון. במקביל, המפלגות החרדיות לא יהיו חלק מהממשלה, מה שיחייב את נתניהו לוותר על שותפותו הפוליטית עמן.

אך בכך לא מסתיימים הוויתורים ששדה דורש. לדבריו, גם איזנקוט יצטרך לשנות את עמדתו ולהסכים לשבת בממשלה שבה חבר השר איתמר בן גביר, במקום להמשיך להמתין לאפשרות להקים ממשלה בראשותו.

שדה הבהיר כי הוא מתנגד גם להקמת ממשלה בשיתוף מפלגות ערביות שאינן מגנות את חמאס. "אסורה ממשלה עם מפלגות ערביות שלא מגנות את חמאס", כתב.