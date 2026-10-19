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חדשות צבא ובטחון

דרמה בכביש 1: אירוע ביטחוני סמוך למחלף לטרון

בעקבות מידע מודיעיני מדויק, לוחמי הימ"מ והשב"כ איתרו שני חשודים במעורבות בתכנון פיגוע נגד אזרחי ישראל ועצרו אותם סמוך למחלף לטרון. לא היו נפגעים לכוחות הביטחון

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תאונה בכביש מספר 1 (איחוד הצלה) (תאונה בכביש מספר 1 (איחוד הצלה))

דרמה ביטחונית בכביש 1: לוחמי הימ"מ ולוחמי שירות הביטחון הכללי עצרו הערב (שני) שני חשודים במעורבות בתכנון פיגוע נגד אזרחי מדינת ישראל, בפעילות שהתבצעה סמוך למחלף לטרון.

על פי הודעה משותפת לדוברות השב"כ ולדוברות המשטרה, המבצע יצא לפועל בעקבות הכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי, שהובילה את הכוחות למיקומם של שני החשודים.

לוחמי הימ"מ, היחידה הלאומית ללוחמה בטרור, פעלו יחד עם לוחמי השב"כ, איתרו את החשודים בכביש 1 וביצעו את מעצרם.

במערכת הביטחון הדגישו כי שני העצורים חשודים במעורבות בתכנון פיגוע נגד אזרחי ישראל. לפי ההודעה, במהלך פעילות המעצר לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

עם השלמת המעצר הועברו שני החשודים להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.
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