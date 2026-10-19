התפתחות דרמטית בתיק רצח בניהו רזי ז"ל

התפתחות משמעותית בתיק רצח בניהו רזי ז"ל: בית המשפט קבע היום (שני), לפי סנגוריה של אגם צרפי, כי אין ראיות לכאורה המבססות את אישום הרצח נגד צרפי ונגד הנאשמת הנוספת, שילת חוטה. עם זאת, נקבע כי קיימות ראיות לכאורה לעבירה של סיוע לרצח.

ההחלטה מהווה התפתחות בהליך המשפטי המתנהל נגד השתיים, לאחר שבית המשפט בחן את התשתית הראייתית בשלב הדיון במעצרן. לפי המידע שנמסר מטעם ההגנה, בית המשפט הבחין בין הראיות הנוגעות לאישום ברצח עצמו לבין הראיות הנוגעות לסיוע לביצוע הרצח.

בעקבות הקביעה, הופנו שתי הנאשמות לקבלת תסקיר מטעם שירות המבחן, לצורך בחינת האפשרות לשחררן לחלופת מעצר. בשלב זה לא התקבלה החלטה על שחרורן, והנושא ייבחן בהמשך בהתאם לתסקירים.

עורכי הדין רועי פוליטי ועומרי שטרן, המייצגים את אגם צרפי מטעם הסניגוריה הציבורית, התייחסו להחלטת בית המשפט והדגישו כי עמדתם לאורך ההליך הייתה שצרפי לא הייתה שותפה לתכנון הרצח.

"לאורך כל הדרך טענו כי אגם לא הייתה חלק מתכנון הרצח ולא רצתה במותו של המנוח", מסרו עורכי הדין.

הדברים מגיעים לאחר שבית המשפט קבע, על פי הודעת הסנגורים, כי אין תשתית ראייתית לכאורית מספקת לאישום ברצח נגד שתי הנאשמות, אך ישנה תשתית ראייתית לכאורית לסיוע לרצח.

חשוב להדגיש כי מדובר בהחלטה בשלב בחינת הראיות לכאורה במסגרת הליכי המעצר, ולא בהכרעת דין או בזיכוי מאישום הרצח. ההחלטה על המשך מעצרן של שתי הנאשמות או על אפשרות שחרורן לחלופת מעצר טרם התקבלה, והיא תיבחן לאחר קבלת תסקירי שירות המבחן.