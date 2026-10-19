מביך: נתניהו אמר "אני לא מתחמק מהאחריות" וביקש למחוק

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להסיר מריאיון שהעניק למגזין "עולם קטן" אמירה שבה הצהיר כי אינו מתחמק מאחריות וכי גם התנהלותו תיבדק לאחר המלחמה. כך חשף הערב (שני) העיתונאי אבישי גרינצייג, שהציג את הדברים שנאמרו בריאיון ואת השינוי שבוצע לאחר מכן.

הריאיון נערך לקראת חג הסוכות, ובמהלכו נשאל נתניהו שאלה ישירה על אחריותו למחדלי 7 באוקטובר: "מיהו נתניהו של אחרי שבעה באוקטובר? אילו דברים עשית בעבר ואתה מבין היום שהיו טעות או שהיית צריך לפעול בהם אחרת?"

בתשובתו הסביר נתניהו כי בעקבות האירועים קבע לעצמו עיקרון שלפיו אסור להכיל איומי טרור בגבולות המדינה. אלא שבהמשך התשובה הופיעה גם התייחסות מפורשת לאחריותו האישית.

"אני לא מתחמק מהאחריות, ואחרי המלחמה כל שאלה תיבדק, כולל האחריות שלי, כולל האחריות של כולם. אבל קודם צריך לנצח ואנחנו מנצחים", אמר נתניהו, לפי הדברים שהציג גרינצייג.

אלא שלפי החשיפה, לאחר שהריאיון הועבר לעיונו של ראש הממשלה, נתניהו הורה להשמיט את האמירה הזו מהנוסח שיועד לפרסום. מדובר דווקא במשפט שבו הוא מצהיר כי אינו מתחמק מאחריות ומבהיר שגם התנהלותו תיבחן לאחר המלחמה.