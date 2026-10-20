עדות מצרפת: "אנחנו מרגישים שזה הסוף שלנו"

ההרס והביזה בצרפת ( צילום: בנה של מ' )

המהומות בצרפת מותירות אחריהן לא רק נזק לרכוש, אלא גם חשש כבד בקרב תושבים מפני מה שעלול לקרות בהמשך. בשיחה בלעדית לסרוגים, מ', יהודייה המתגוררת במרסיי ושני בניה מפעילים חנויות בכמה ערים בצרפת, מתארת את הנזק שנגרם לעסקיהם ואת התחושה שהביטחון האישי הולך ומתערער.

לדבריה, עוד לפני האירועים נשמעו התרעות על יום מחאה משמעותי, אך היא מדגישה כי מחאה אינה אמורה להפוך לביזה ולהרס. לדבריה, לאחר כניסת השבת שוחחו בני המשפחה על המצב, ואחד מבניה התעקש שהוא רוצה להגיע לחנות שלו ולנסות להגן עליה. היא ניסתה להניא אותו מכך בשל הסכנה. לאחר השבת, מספרת מ', בנה הצעיר נחשף לתיעודים מהחנויות של המשפחה בערים שונות, ובהן ליון, בורדו, מונפלייה ומרסיי. לדבריה, החנויות נהרסו באופן שמחייב עבודות שיקום ממושכות. "צריך חודש או חודשיים של עבודה כדי לשקם אותן. זה נזק עצום" היא מתארת.

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"אנחנו מרגישים שזה הסוף שלנו כאן"

מעבר לנזק הכלכלי, מ' מתארת את תחושת חוסר הביטחון שמלווה את הקהילה היהודית בצרפת. לדבריה, גם אם הם ירצו לעלות לארץ, חייהם נטועים כיום בצרפת ויש להם עסקים, בתים ומשפחות בצרפת.

"אנחנו מרגישים שאין לנו עתיד כאן, לנו ולילדים שלנו" היא אומרת "גם אם אנחנו ציונים מאוד וחושבים על מעבר לישראל, יש לנו חיים כאן. הילדים צריכים ללכת לבית הספר, והבנים שלי צריכים להתפרנס".

מ' משווה את האירועים הנוכחיים למהומות שהתרחשו בצרפת בשנת 2023, בעקבות הריגתו של נאהל מרזוק בידי שוטר. לדבריה, גם אז התרחשו ביזה והרס, אך הפעם התחושה היא שמדובר באירועים בהיקף חמור יותר.

חשש גם לבתים פרטיים

לצד הפגיעה בעסקים, מ' מתארת התפתחות מדאיגה נוספת: לדבריה, בהמשך האירועים נעשו ניסיונות לפרוץ גם לבתים פרטיים באחד האזורים במרסיי.

החשש מפני התרחבות האירועים לבתי מגורים מעמיק את תחושת חוסר הביטחון בקרב תושבים בעיר. עבור מ' ומשפחתה, שכבר נאלצו להתמודד עם הנזק שנגרם לעסקי בניה, האפשרות שגם בתי מגורים יהפכו ליעד מעוררת דאגה נוספת.

במהלך השיחה היא התייחסה גם למצב הקהילה היהודית. לדבריה, בתי הכנסת מאובטחים בידי הקהילה היהודית ובסיוע הרשויות, ולכן החשש שלה ושל הקהילה הוא בעיקר בתחושת הביטחון של היהודים בחיי היומיום.

לדבריה, מאז 7 באוקטובר השתנתה תחושת הביטחון של יהודים באירופה. היא מציינת כי בתקופות מסוימות חששה לצאת לרחוב עם סממנים יהודיים גלויים.