מחצית סוערת בטדי: בית"ר ירושלים ומכבי ת"א בקרב צמוד

ית"ר ירושלים ומכבי תל אביב ירדו הערב (שני) להפסקת המחצית באצטדיון טדי בתוצאה 0:0, לאחר 45 דקות קצביות שבהן שתי הקבוצות הגיעו להזדמנויות מסוכנות, אך לא הצליחו למצוא את הרשת.

מכבי תל אביב פתחה את המשחק בצורה טובה יותר והפעילה לחץ על הגנת בית"ר כבר בדקות הראשונות. הצהובים הגיעו למספר מצבים מסוכנים, כאשר דור פרץ ו-וארלה היו קרובים להעלות את האורחים ליתרון, אך לא הצליחו לנצל את ההזדמנויות.

אלא שלאחר הפתיחה הטובה של מכבי תל אביב, המומנטום עבר בהדרגה לצד הירושלמי. בית"ר החלה לשלוט בקצב המשחק, להגיע למצבים ולסכן את השער של מליקה, כשירדן שועה בולט בשורותיה ומוביל את ההתקפות המסוכנות.

הרגע הגדול של המחצית הגיע בדקה ה-27, כאשר שועה שלח כדור עומק נהדר לקאלו, שהצליח להקפיץ מעל השוער. הכדור פגע בקורה והתגלגל על קו השער לפני שיצא החוצה, במה שהייתה ההזדמנות הקרובה ביותר לשער במחצית הראשונה.

בית"ר המשיכה ללחוץ גם לאחר מכן, והגיעה להזדמנות נוספת בעקבות איבוד כדור בהגנת מכבי תל אביב, אך שוב לא הצליחה לכבוש. מנגד, האורחים התקשו לשחזר את היכולת שהציגו בפתיחת המשחק.

המשחק נערך לעיני כ-29 אלף צופים באצטדיון טדי, כשעוד לפני שריקת הפתיחה נרשמו אירועים חריגים מחוץ למגרש. קטטה בין אוהדי הקבוצות הסתיימה במעצר שני חשודים, ובאירוע נוסף נעצרו שני אוהדים שניסו לפרוץ את שערי האצטדיון.

בסיום המחצית הראשונה נותרה התוצאה מאופסת, אך שתי הקבוצות הראו שהן מסוגלות להגיע למצבי הבקעה. מכבי תל אביב תנסה לחזור ליכולת שהציגה בפתיחה, בעוד בית"ר תקווה להמשיך את המומנטום מהדקות האחרונות ולמצוא את שער היתרון במחצית השנייה.