אחרי שפרש: גנץ נשאל למי הוא יצביע; זו תשובתו

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שעות ספורות לאחר הודעת הפרישה הדרמטית שלו מהמרוץ לכנסת, יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ עדיין מסרב לקחת צד פוליטי או להמליץ לבוחריו על מפלגה ספציפית בתוך גוש האופוזיציה. במענה לשאלת חדשות 12 למי בכוונתו להצביע כעת בבחירות הקרובות, השיב גנץ: "הצטרפתי לציבור המתלבטים. ממליץ שכל אחד יעשה את החושבים שלו ויצביע למי שלא משסה את העם". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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תגובתו של גנץ מגיעה בהמשך לקו שהוביל לאורך הקמפיין, במסגרתו הדגיש את חשיבות האחדות והימנעות משיח מפלג. פרישתו של גנץ נועדה למנוע אובדן קולות בגוש, אך הצהרתו כי הוא נותר ב"ציבור המתלבטים" משאירה כעת מאות אלפי מצביעי מרכז-שמאל ללא הנחיה ברורה מטעם מנהיג הסיעה הפורש.