השר לשעבר במתקפה על נתניהו: "שמאלן, חוזה מדינת פלסטין"

בנימין נתניהו ( צילום: David Cohen/Flash90 )

השר לשעבר מתן כהנא, המתמודד מטעם מפלגת ישר! של גדי איזנקוט, תקף הערב (שני) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי דווקא הוא פועל בכיוון של הקמת מדינה פלסטינית. בריאיון ליוסי בן עטר ב"כאן מורשת", דחה כהנא את הטענות המופנות כלפי איזנקוט והשמיע האשמות חריפות נגד ראש הממשלה.

"נתניהו שמאלן, חוזה מדינת פלסטין. הוא חייב ללכת כדי שלא תהיה פה מדינה פלסטינית!", הצהיר כהנא במהלך הריאיון. המתקפה לא הסתיימה בכך. כהנא התייחס גם לטענות המופנות כלפי גדי איזנקוט, יו"ר מפלגתו, ובחר להפנות את הביקורת בחזרה לנתניהו. בהתייחסותו לראש הממשלה אמר כהנא: "כולו שקר אחד גדול".

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לצד המתקפה הפוליטית על נתניהו, התייחס כהנא גם לסוגיית הכשרות, נושא שבו עסק במהלך כהונתו כשר לשירותי דת. כהנא הבהיר כי הוא ממשיך לתמוך ברפורמת הכשרות שקידם בעבר, וכי מבחינתו יש להשיב אותה.

"את רפורמת הכשרות שלי חייבים להחזיר", אמר כהנא בריאיון.

בהמשך עבר כהנא למתקפה על מתווה הכשרות הנוכחי, והפנה את הביקורת כלפי מפלגת ש"ס ומפלגת הציונות הדתית. לדבריו, המתווה מעניק לש"ס אלפי משרות.

"לש"ס – 4,500 ג'ובים, מתנה לש"ס ממפלגת הציונות הדתית. זה פשוט ביזיון ושחיתות", טען השר לשעבר.