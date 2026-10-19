יריב לוין מגיב לראשונה לתיעוד המביך שהופץ

שר המשפטים יריב לוין התייחס הערב (שני) לתיעוד שלו לצד נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט אבי לוי, במשחקי כדורגל של הפועל תל אביב. בריאיון ליוסי בן עטר ב"כאן מורשת" דחה לוין את הטענות המשתמעות מהפרסום בנוגע לקשריו עם השופט, והבהיר כי החברות ביניהם אינה משפיעה על התנהלותם המקצועית.

"אסור שיהיו לי חברים שופטים? אני לא מורה לו מה לפסוק והוא לא מורה לי איך לנהל את משרד המשפטים", אמר לוין בתגובה לתיעוד שעורר שאלות בנוגע לקשר בין השניים.

על פי הפרטים שפורסמו, לוין ולוי תועדו יחד במשחק של הפועל תל אביב, ונמצא כי השניים נוהגים להגיע למשחקי הקבוצה באופן קבוע. עוד דווח כי לא נעשה גילוי נאות בנוגע לקשר ביניהם.

הפרסום עורר עניין גם בשל מעורבותו של שר המשפטים במינויו של לוי לתפקיד נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה. בחודש מרץ 2024 פעל לוין לקדם את מינויו של השופט לתפקיד הבכיר, אולם המהלך נתקל בהתנגדותו של השופט עוזי פוגלמן.

בעקבות הפרסום נמסרה התייחסות גם מצד סביבתו של שר המשפטים. שם טענו כי בין לוין ללוי לא התקיימה חברות לפני המינוי, במהלכו ואף במשך חודשים רבים לאחר מכן.