סקר מנדטים: בנט מזנק; וינטר והנדל בפנים

( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש מבית "המדד" שנערך עבור חדשות 13 מצביע על דרמה פוליטית מורכבת במיוחד לקראת יום הבוחר.

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בתחתית התרשים נרשמת התפתחויות משמעותיות: מפלגת רע"ם מקבלת 6 מנדטים, בעוד מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר וחיבור "הנדל-זליכה" מצליחים שתיהן לחצות את אחוז החסימה ולהשיג 4 מנדטים כל אחת.

מפת הגושים העולה מהסקר מדגישה את המבוי הסתום שבו נמצאת המערכת הפוליטית, כאשר האופוזיציה עומדת על 51 מנדטים לעומת הקואליציה שמגיעה ל-50 מנדטים בלבד. הרשימות הערביות מחזיקות ב-15 מנדטים, בעוד חיבור הנדל-זליכה תופס 4 מנדטים נוספים, נתונים שמבטיחים קרב מתוח על כל קול בשעות הנותרות עד לפתיחת הקלפיות.