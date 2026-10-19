סקר מנדטים: בנט מזנק; וינטר והנדל בפנים

סקר מנדטים חדש מבית "המדד" שנערך עבור חדשות 13 מצביע על דרמה פוליטית מורכבת במיוחד לקראת יום הבוחר.
בראש המפה ניצבת מפלגת "ישר!" המובילה את הסקר עם 20 מנדטים, כשאחריה הליכוד עם 18 מנדטים. מפלגת "ביחד" מקבלת 14 מנדטים, בעוד מפלגות "הדמוקרטים" והרשימה המשותפת עומדות על 9 מנדטים כל אחת.
ישראל ביתנו רושמת 8 מנדטים. ארבע סיעות מציגות שוויון של 7 מנדטים: ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית, והציונות הדתית וזהות.
בתחתית התרשים נרשמת התפתחויות משמעותיות: מפלגת רע"ם מקבלת 6 מנדטים, בעוד מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר וחיבור "הנדל-זליכה" מצליחים שתיהן לחצות את אחוז החסימה ולהשיג 4 מנדטים כל אחת.
מפת הגושים העולה מהסקר מדגישה את המבוי הסתום שבו נמצאת המערכת הפוליטית, כאשר האופוזיציה עומדת על 51 מנדטים לעומת הקואליציה שמגיעה ל-50 מנדטים בלבד. הרשימות הערביות מחזיקות ב-15 מנדטים, בעוד חיבור הנדל-זליכה תופס 4 מנדטים נוספים, נתונים שמבטיחים קרב מתוח על כל קול בשעות הנותרות עד לפתיחת הקלפיות.
בעבר שמרנו על הימין חזק והיום וינטר ואנשיו מסכנים את שלטון הימין, אסור להצביע להם!