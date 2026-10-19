רביב דרוקר חוגג: "לא תהיה הזדמנות טובה יותר"

הודעת הפרישה הדרמטית של בני גנץ מהמרוץ לכנסת ממשיכה לעורר תגובות במערכת הפוליטית, ומחדדת את הבדלי הארגון בין הגושים בישורת האחרונה של הקמפיין. הפרשן הפוליטי רביב דרוקר התייחס להשלכות המהלך והעריך כי פרישתו של גנץ מעניקה למחנה האופוזיציה יתרון אסטרטגי משמעותי לקראת יום הבוחר.
"בשורה התחתונה, גוש השינוי מגיע במצב כמעט חסר תקדים לבחירות האלה", ניתח דרוקר. "אין בזבוז קולות – פשוט אפס בזבוז קולות".
דרוקר הוסיף והסביר כי מעבר ליישור הקו ולמניעת נפילה מתחת לאחוז החסימה, המחנה מגיע מסודר גם בגזרת החלוקה הפנימית: "הסכמי עודפים, אין אף מפלגה שאמורה לגנוב משהו. ספק אם תהיה הזדמנות טובה יותר".
דבריו של דרוקר מחדדים את החשש הכבד השורר במקביל במטה הימין, שם נמשך הלחץ המסיבי על מפלגות הלוויין והסיעות הקטנות לפרוש מהמרוץ, מחשש שאובדן קולות בצד הימני יכריע את הכף לטובת גוש האופוזיציה.
עופר וינטר, אתה מנצל את חוק הגיוס לתעמולה? בסוף תמכור את הלוחמים ותזחול לחרדים בשביל כיסא!