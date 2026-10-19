רביב דרוקר חוגג: "לא תהיה הזדמנות טובה יותר"

רביב דרוקר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

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דרוקר הוסיף והסביר כי מעבר ליישור הקו ולמניעת נפילה מתחת לאחוז החסימה, המחנה מגיע מסודר גם בגזרת החלוקה הפנימית: "הסכמי עודפים, אין אף מפלגה שאמורה לגנוב משהו. ספק אם תהיה הזדמנות טובה יותר".

דבריו של דרוקר מחדדים את החשש הכבד השורר במקביל במטה הימין, שם נמשך הלחץ המסיבי על מפלגות הלוויין והסיעות הקטנות לפרוש מהמרוץ, מחשש שאובדן קולות בצד הימני יכריע את הכף לטובת גוש האופוזיציה.