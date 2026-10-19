גנץ פורש ולא מתחרט: "אעשה זאת שוב"

יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, הודיע הערב (שני) על החלטתו להסיר את מועמדותו לכנסת ה-26. בנאום שנשא בכפר המכביה, הסביר גנץ כי לא הצליח לשכנע מספיק מהציבור לתמוך בדרכו הפוליטית, אך הבהיר כי הוא ממשיך להאמין בצורך בהקמת ממשלת אחדות ציונית וחוצת גושים.

"בלב כבד ומתוך אחריות, החלטתי הערב להסיר את מועמדותי לכנסת ה-26", פתח גנץ את דבריו. "כמעט 50 שנה שאני משרת את המדינה, כחייל של ישראל. מעולם לא נטשתי קרב, וגם בקרב על האחדות – אינני מפנה גב".

גנץ התייחס לסיבות שהובילו אותו לקבל את ההחלטה, ולקח על עצמו את האחריות לכך שדרכו הפוליטית לא זכתה לתמיכה מספקת.

"לצערי, בעת הזו, לא הצלחתי לשכנע בדרכנו מספיק מהעם – והאחריות היא שלי", אמר. לצד זאת הדגיש: "אני עדיין משוכנע שהדרך שלנו היא הנכונה - הצורך בממשלת אחדות ציונית וחוצת גושים גדול מכל אדם או מפלגה".

בהמשך הבהיר גנץ כי החלטתו לפרוש מההתמודדות לכנסת אינה מעידה על שינוי בעמדותיו. "החלטתי הערב אינה נובעת מוויתור על הדרך - יש בי אמונה עמוקה במה שהניע אותי לצאת אליה מלכתחילה", הצהיר.

אחד החלקים המרכזיים בנאומו הוקדש לפנייה ישירה לראשי המפלגות משני צדי המפה הפוליטית. גנץ קרא להם לזנוח את המחלוקות ולפעול להקמת ממשלת אחדות, תוך שהוא מזהיר מפני ההשלכות האפשריות של המשך המצב הפוליטי.

"אני פונה מכאן למנהיגי הציבור, מכל קצוות הקשת הפוליטית", אמר. "אל תחזירו אותנו לשישה באוקטובר, היו אמיצים מספיק כדי להביא לשינוי אמיתי. שימו את התפיסות הישנות בצד ואל תיכנעו למחנאות הישנה. אני מתריע בפניכם - אם זה לא יקרה, העם ימשיך להיקרע ונגיע לבחירות חוזרות או חלילה לאסון".

גנץ התייחס גם להחלטתו להצטרף לממשלת החירום לאחר מתקפת 7 באוקטובר, וציין כי כבר באותו בוקר הבהיר לשותפיו שהוא מוכן לשלם מחיר פוליטי על המהלך.