בצרפת מודיעים: עוצר לילי יוטל על פריז

התקשורת המקומית בצרפת מדווחת כי בהחלטה משותפת שהתקבלה על ידי עיריית פריז והממשלה, יוטל עוצר לילי על שדרות, רחובות ואתרים מרכזיים ברחבי הבירה פריז, זאת בעקבות פרעות הביזה וההצתות המתרחשות בערים הגדולות במדינה.

על פי הדיווחים, העוצר צפוי לכלול בתוכו אתרים מרכזיים כמו כיכר הרפובליקה, שדרות מסחר מרכזיות ואזור לה אל, זאת בנוסף לעוצר אפשרי סביב ארמון האליזה ומתקני ממשל נוספים.

ההחלטה מגיעה לאחר סירוב עיקש בן ימים רבים של הממשלה לנקוט בכל צעד קונקרטי לנטרול הפרעות שהותירו את פריז, מרסיי, ליון ועוד ערים עולות בלהבות. רק לפני יומיים סירב שר הפנים הצרפתי להכריז על מצב חירום, והיום הגיש את התפטרותו לנשיא מקרון, אך זה לא קיבל אותה והורה לו להמשיך בתפקידו.

עוד לא ברור מה יהיה אפקט העוצר הלילי, והאם הדבר אומר שהמשטרה בפריז תתארגן בכוחות מוגברים ותשתמש בכוח רב יותר מבעבר, כאשר בזמן זה המחאות מתפשטות למדינות נוספות באירופה כמו איטליה.