טלי גוטליב ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

חברת הכנסת טלי גוטליב מתחה הערב (שני) ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות דבריו כי יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר יכהן כשר בכיר בממשלה. גוטליב תהתה מדוע נתניהו בחר להצהיר על כך דווקא כעת, וטענה כי השינוי בעמדתו קשור לתוצאות הסקרים ולתגובת הציבור הימני לאפשרות של הקמת ממשלת אחדות.

"אדוני רה״מ. יש לי שאלה. למה דווקא היום?", פתחה גוטליב את דבריה, והזכירה התבטאויות קודמות של נתניהו ושל גורמים בסביבתו בנוגע להרכב הממשלה הבאה. "רק ביום חמישי טרחת להדגיש בנאום שלא תיתן לשר בן גביר לא את תיק הבטחון ולא את תיק הבטחון הלאומי", כתבה גוטליב, והמשיכה להתייחס לדיווחים ולהתבטאויות בנושא הקמת ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט. לדבריה, שגריר ישראל בארצות הברית, שאותו הגדירה כמקורבו של נתניהו, אמר בריאיון כי ראש הממשלה יקים ממשלת אחדות עם איזנקוט ללא עוצמה יהודית. גוטליב הזכירה גם את דבריו של השר מיקי זוהר בנוגע לאפשרות של רוטציה עם איזנקוט, וכן פרסומים ב"ישראל היום" שלפיהם נתניהו התחייב לכאורה בפני מדינות באירופה שלא לשבת עם עוצמה יהודית. על רקע הדברים הללו תהתה גוטליב מדוע נתניהו שינה את המסר שלו והצהיר כי בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה.

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"אדוני רה״מ ברור לי שאתה מעדיף ממשלת אחדות עם אייזנקוט בלי עוצמה יהודית, אך הסקרים הראו לך שהציבור הימני פגוע וכואב נוכח רצונך בממשלת אחדות", טענה חברת הכנסת.

גוטליב חתמה את דבריה במסר פוליטי ברור: "רק עוצמה יהודית חזקה תשמור על ממשלת הימין".

דבריה של גוטליב מציבים ביקורת ישירה על נתניהו בנוגע להרכב הממשלה העתידית. בעוד ראש הממשלה הצהיר כי בן גביר יהיה שר בכיר, גוטליב טוענת כי העדפתו האמיתית היא להקים ממשלת אחדות עם איזנקוט, ללא עוצמה יהודית. מדובר בטענותיה של גוטליב, ולא בעמדה מאומתת של ראש הממשלה.