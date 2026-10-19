בצל הקריאות לפרישה: המועמדת של וינטר בהצהרה דרמטית

וינטר ( יונתן שאול/פלאש90 )

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חסן-נחום, לשעבר המשנה לראש עיריית ירושלים, הוסיפה וקראה לראשי המפלגות למצוא את הדרך לשילוב ידיים בגוש הימין: "אני חושבת שמי שקורא לעצמו, כמו ליברמן, כמו בנט – שיצטרפו לגוש ימין רחב. זה טוב לעם".

דבריה של חסן-נחום מגיעים בשיאו של הלחץ המופעל על "עמך ישראל" וסיעות נוספות הנמצאות סביב אחוז החסימה לפרוש מהמרוץ. בסיעה מנסים למצב את המפלגה כגורם מחבר המסוגל להרחיב את גבולות הקואליציה הימנית העתידית, תוך שמירה על עמדות עצמאיות מול שאר שותפות הגוש.