היא ניקתה תא מעצר ישן - ואז הדלת נסגרה מאחוריה

יום רביעי, 16 בספטמבר, בשש בערב, עובדת ניקיון ניקתה תא מעצר ישן במרתף של בניין בית משפט בקופנהגן. ואז הדלת נסגרה מאחוריה. את דלתות התאים אי אפשר לפתוח מבפנים, וטלפון לא היה עליה.

כך התחילו שלושה ימים שבהם האישה, עובדת של חברת הניקיון Coor, הייתה כלואה בתא. הסיפור נחשף רק בסוף השבוע האחרון, יותר מחודש אחרי המקרה, בעיתון הדני "אקסטרה בלדט", שקיבל אישור לפרטים ממערכת בתי המשפט ומהמעסיקה.

התא נמצא באחד הבניינים הישנים של בית המשפט לערעורים של מזרח דנמרק, ברחוב ברדגאדה. בית המשפט עצמו עבר בפברואר 2022 לבניין חדש ברובע נורדהאון. מאז משתמש במקום מדי פעם בית המשפט העירוני של קופנהגן, ובשאר הזמן הבניינים עומדים ריקים. ברוב הימים, האנשים היחידים שנמצאים שם הם עובדי הניקיון.

לדפוק על הדלת לא היה טעם רב: הבניין משמש רק לעתים רחוקות.

מי שהוביל לחילוץ היה בעלה. הוא היה בנסיעה כמה ימים, וחזר הביתה בערב של יום שבת, 19 בספטמבר. כשגילה שאשתו איננה, יצא לחפש אותה. ואז הבחין באופניים שלה ליד בניין בית המשפט הישן.

הבעל הזעיק את המשטרה, והשוטרים הוציאו את האישה מהתא. היא נלקחה לבית החולים לבדיקה.