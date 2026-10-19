"רוצה אותך לצידי": טראמפ ונתניהו בסרטון בחירות משותף

הנשיא דונלד טראמפ ממשיך לחזק את ראש הממשלה נתניהו לקראת יום הבחירות הקרב, לאחר שהודיע על תמיכתו המלאה בו בבחירות לראשות הממשלה, היום פרסמו השניים סרטון בחירות משותף.

ראש הממשלה נתניהו פתח את דבריו והביע את הערכתו לנשיא טראמפ, על תמיכתו בו ועל תמיכתו בישראל: "אני מודה לך על התמיכה המדהימה של העולם החופשי, של אמריקה. אתה החבר הכי טוב שהיה לישראל בבית הלבן, בפער עצום. כל העולם החופשי והציביליזציה מקבלים אומץ בזכות האומץ שלך".

הוא המשיך והתייחס לדבריו של הנשיא, על כך שלשניים יש עוד תוכניות להשלים: "דונלד, יש לנו עבודה לסיום. אתה אמרת את זה ואנחנו נסיים את זה ביחד. נסיים את זה ואף אחד אחר לא יעשה את זה".

מצידו הבהיר הנשיא טראמפ את כנות תמיכתו: "אני באמת ניסחתי את זה (הודעת התמיכה) בעצמי, זה לא היה משהו שאיזה מישהו כתב (בשמי), זה נוסח על ידי. אתה לוחם, התייחסו אליך בצורה לא הגונה על ידי המדינה ופחות או יותר גם אחרים גם כן, התייחסו אליך לא הוגן, בגלל המצב המגוחך הזה, אבל אתה לוחם גדול, ואנחנו נוכיח את זה בקרוב מאוד".

טראמפ המשיך וחיבק את ראש הממשלה: "אני חושב שאתה נהדר ביבי, תמיד הייתי הולך לעשות את זה (להודיע על תמיכה בו) אני חושב שאתה תזכה בניצחון עצום, אתה האיש שאני רוצה לצידי ביבי!".

נתניהו השיב גם הוא בחום והערכה: "ובכן, תן לי לומר לך, מה שאני יכול לומר הוא שהברית שלנו הוכיחה שאנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים ביחד. עדיין יש עבודה לסיים. יש לנו שלום שאנחנו יכולים להרחיב, אני בטוח שהעוצמה שלנו תביא מדינות נוספות, אני לא רוצה להרחיב בקו פתוח, אבל שנינו יודעים שאנחנו יכולים להרחיב את הסכמי אברהם ההיסטוריים".

לבסוף שיבח נתניהו את הנשיא והודיע: "אנשים באמריקה צריכים לדעת שאתה עמדת כנגד הסכנה הגדולה ביותר שמאיימת עליהם, איראן עם נשק גרעיני, אנחנו לא נותנים לזה לקרות".