בולסונרו גייס את יוסי דגן לקמפיין: "תצביעו לפלאביו"

בולסונרו ודגן ( צילום: חופשי )

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הופיע בסרטון קמפיין שפרסם המועמד לנשיאות ברזיל, הסנאטור פלאביו בולסונרו, לקראת הסיבוב השני בבחירות שייערך ב-25 באוקטובר. בסרטון פונה דגן לתושבי ברזיל, מביע תמיכה בבולסונרו ותוקף בחריפות את הנשיא המכהן לולה דה סילבה.

על פי הנתונים שנמסרו, בולסונרו, בנו של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונרו, זכה בסיבוב הראשון ב-47.03% מהקולות, לעומת 45.16% שקיבל לולה. כעת נערכים השניים לסיבוב השני, כאשר בולסונרו משלב בקמפיין גם את קשריו עם ישראל. בסרטון מציג בולסונרו את דגן כידידו הגדול. דגן, שחלק ממשפחתו נולדה וגדלה בברזיל, פונה לציבור במדינה ומדגיש את חשיבות היחסים בין ברזיל, ישראל וארצות הברית. "לולה לקח את ברזיל בניגוד לעמדה של רוב תושבי ברזיל – להיות בצד של הרעים, בצד של חיזבאללה, בצד של איראן, בצד של חמאס", טען דגן בסרטון. "תושבי ברזיל לא רוצים להיות שם, הם אנשים טובים, הם רוצים להיות בשנת 2026, ולא כמו לפני 1,700 שנה".

הקשר בין דגן לבולסונרו אינו חדש. בשנה האחרונה ביקר המועמד לנשיאות בשומרון כאורחו של דגן, יחד עם אחיו אדוארדו בולסונרו, חבר הפרלמנט הברזילאי. השניים סיירו ביישובים בשומרון וביקרו גם ב"מרפסת של המדינה" בפדואל, המשקיפה על גוש דן ומרכז הארץ.

במהלך הביקור אמר פלאביו בולסונרו: "אני רוצה להביע את מלוא הסולידריות שלי עם תושבי יהודה ושומרון על מה שעברו. אני מעניק את כל תמיכתי לאנשי יהודה ושומרון, וטוב לדעת שאתם בידיים חזקות - עם יוסי דגן. אנחנו יחד איתכם".

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בסיום אותו ביקור סיכם בולסונרו עם דגן כי אם ייבחר לנשיא ברזיל, ביקורו הראשון בתפקיד יהיה בשומרון.

בסרטון הקמפיין הנוכחי התייחס דגן גם לקשר האישי בין השניים ואמר: "אני מכיר את פלאביו כבר המון זמן, יש לו לב טהור, יש לו כוונות טובות, הוא רוצה לעשות טוב, והוא בציר הנכון יחד עם ארצות הברית, יחד עם ישראל, ונגד הטרור ונגד השחיתות".

דגן חתם את דבריו בברכה למועמד לנשיאות ובהבעת תקווה לחידוש הקשרים בין המדינות.

בתגובה לדבריו של דגן אמר בולסונרו: "תודה על המילים שלך. אלוהים יברך את ישראל, אלוהים יברך את ברזיל".