הופעלה אזעקה באביתר בשומרון: חשד לחדירת מחבלים

מערכת הביטחון שלחה התרעת חדירה, ואזעקה הופעלה בשטח היישוב איתמר בשומרון בעקבות אינדיקציות לחדירה מחבלים לשטח היישוב.

מגורמי שטח נמסר כי כוננות אביר לילה ג הופעלה כעת בישוב, בעקבות אינדיקציות אפשריות לחדירת מחבלים. נשלחו הוראות לתושבי היישוב להיאר בבתים ולהדליק אורות חיצוניים.

האירוע מגיע בעקבות זיהוי אדם חשוד בכביש ההיקפי של מרחב הישוב, הפרטים בבדיקת מערכת הביטחון.

כוחות הביטחון בשטח מעדכנים כי לאחר כעת כי לאחר סריקות ובדיקות מקיפות, הוסר באופן מלא החשש מחדירה לישוב, וכי התושבים יכולים לשוב לשגרת חיים מלאה.

על פי גורמים בגזרה הוסר באופן מלא החשש לחדירה ליישוב והוסרו כל ההגבלות.