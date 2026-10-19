פרשן הפוליטי עמית סגל התייחס היום (שני) למצבו הפוליטי של יו"ר כחול לבן בני גנץ, והשווה בין מסלולו הפוליטי לבין זה של יו"ר ישר, גדי איזנקוט. לדבריו, העלייה והירידה בתמיכה במנהיגים פוליטיים אינן תופעה חדשה, וגם מעמדו הנוכחי של איזנקוט אינו מבטיח כי יצליח לשמור על כוחו לאורך זמן.

"זה לא טרגדיה, ככה זה תמיד", אמר סגל בפתח דבריו. "מה שמפתיע אצל בני גנץ זה שזה נמשך הרבה הרבה יותר פעמים ובהרבה יותר סיבובים מאשר הקודמים".

סגל הזכיר שורה של פוליטיקאים שהגיעו להישגים משמעותיים, אך בהמשך איבדו מכוחם. בין היתר התייחס לציפי לבני, שהובילה לדבריו את גוש מתנגדי נתניהו עם 28 מנדטים ובהמשך נחלשה ונעלמה מהמערכת הפוליטית, וליצחק הרצוג, שהתקרב לראשות הממשלה ולבסוף נבחר לנשיא המדינה.

בהמשך התייחס סגל לנתון שלדבריו הופך את גנץ למקרה יוצא דופן: "בני גנץ הוא תופעה מרתקת מכמה טעמים". הוא הזכיר כי גנץ הצליח להביא יותר ממיליון קולות בשלוש מערכות בחירות, בעוד שכיום, להערכתו, אינו צפוי לעבור את אחוז החסימה.

אלא שסגל הציג גם הסבר אחר לביקורת המופנית כלפי גנץ. לדבריו, ייתכן שההתנגדות כלפיו אינה נובעת רק מהחשש לבזבוז קולות, אלא גם מניסיונותיו לגשר בין המחנות הפוליטיים.

סגל תיאר את גנץ כמי שניסה לחצות את הפער שבין המחנות ולהוביל מהלכי אחדות, אף שבסופו של דבר לא הצליח להשיג את מטרתו. "אני חושב שהניסיון עצמו היה שווה", אמר.

לקראת סיום דבריו הפנה סגל מסר ישיר לגדי איזנקוט, והעלה את האפשרות שגם הוא ימצא את עצמו בעתיד במצב פוליטי דומה לזה של גנץ.

כדי להסביר את טענתו, הזכיר סגל כי גנץ ואיזנקוט הצטרפו יחד לממשלת החירום ב-11 באוקטובר ועזבו אותה יחד ב-14 ביוני 2024. לדבריו, העובדה ששניהם קיבלו החלטה דומה, אך מצויים כיום במצבים פוליטיים שונים, מחלישה את הטענה שלפיה עצם הכניסה לממשלה עם נתניהו היא שהובילה לקריסתו של גנץ.