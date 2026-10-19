טלטלה בעולם התקשורת: המגישה הוותיקה פורשת אחרי 43 שנה

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העיתונאית והמגישה כריסטיאן אמנפור הודיעה על עזיבת רשת CNN בחודש יוני, בתום 43 שנות פעילות. תוכניותיה היומיות ב-CNN וב-PBS יסתיימו בסוף השנה, והיא תמשיך להגיש תוכנית שבועית עד לפרישתה המלאה. "אחרי חודשים רבים של מחשבה וכמה לילות ללא שינה, החלטתי להיפרד מ-CNN, שותפתי ל-43 שנים נהדרות!", כתבה אמנפור. מנכ"ל CNN, מארק תומפסון, מסר: "אני מצטער מאוד לראות אותה עוזבת, אבל השלמתי עם כך שזה הזמן הנכון עבורה".

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אמנפור בת ה-68 החלה את דרכה ברשת ב-1983 כעוזרת חדשות, וקנתה את פרסומה העולמי בסיקור מלחמות בבוסניה, בעיראק ובאפגניסטן. עזיבתה מתרחשת בצל טלטלה ארגונית ברשת, העוברת לשליטת חברת Skydance, המתמודדת עם חובות עתק וחששות מהטיה פוליטית.

לאורך השנים ליוותה אמנפור מקרוב את הסיקור של מדינת ישראל, סיקור שעורר לא פעם סערות חריפות. באוקטובר 2025 עוררה סערה כשטענה בשידור כי ייתכן שהחטופים הישראלים זכו ליחס טוב יותר מהעזתים. בעקבות המחאה הציבורית, פרסמה התנצלות, הגדירה את דבריה "לא רגישים ושגויים", וציינה כי שוחחה עם חטופים ששוחררו ומשפחותיהם על האימה שחוו בשבי.