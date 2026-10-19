ביתר ירושלים ומכבי תל אביב ( צילום: Danny Maron/Flash90 )

אחד המשחקים המסקרנים של העונה בליגת העל נערך הערב (שני) באצטדיון טדי, כאשר בית"ר ירושלים מארחת את מכבי תל אביב במסגרת המשחק המרכזי שנועל את המחזור השביעי. שתי הקבוצות מגיעות למפגש עם מטרה ברורה, כאשר לתוצאה עשויה להיות השפעה משמעותית על הצמרת.

מכבי תל אביב מגיעה למשחק עם נתון לא מעודד מבחינתה: ניצחון אחד בלבד בשמונת המפגשים האחרונים מול בית"ר ירושלים. הצהובים מקווים לשנות את המאזן ולהשכיח את התבוסה הכואבת מהעונה שעברה, אז ספגו שישייה מול הירושלמים. מעבר ליוקרה, על הפרק עומדות גם נקודות חשובות במאבק בצמרת. ניצחון של מכבי תל אביב יחזיר אותה למקום הראשון בטבלה ויגדיל את הפער מבית"ר ירושלים לשבע נקודות. מנגד, ניצחון של הקבוצה מהבירה יצמצם את הפער בין השתיים לנקודה אחת בלבד. במכבי תל אביב ביצעו מספר שינויים בהרכב לקראת המפגש. הליו וארלה, שלא פתח במשחק הקודם מול בני סכנין, חזר ל-11 והוצב בכנף השמאלית. שגיב יחזקאל קיבל את המקום בכנף הימנית על חשבונו של אושר דוידה, שיפתח את המשחק על הספסל.

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גם בבית"ר ירושלים התקבלו החלטות בנוגע להרכב הפותח. ג'ונבוסקו קאלו הועדף על פני יוג'ין אנסה, בעוד ירדן שועה, שחזר להרכב במשחק מול הפועל רמת גן, ממשיך לקבל את הקרדיט ב-11. עומר אצילי משלים את החלק הקדמי של הירושלמים.

המשחק בטדי מפגיש בין שתי קבוצות שמגיעות עם מטרות שונות אך משמעותיות לא פחות. מכבי תל אביב מחפשת ניצחון שיחזיר אותה לפסגה ויאפשר לה לפתוח פער מבית"ר ירושלים, בעוד המארחת מקווה להמשיך את המאזן החיובי שלה במפגשים האחרונים בין הקבוצות ולהתקרב לצמרת.