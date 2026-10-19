איראן מפתיעה: נתניהו ואיזנקוט יהיו אותו דבר

טהרן מבהירה כי מבחינתה השינויים הפוליטיים בירושלים הם אירוע חסר משמעות: בטהרן טוענים כי זהות רה"מ או שרי הממשלה אינה משנה את היחס הבסיסי של המשטר האיראני כלפי מדינת ישראל.

את הדברים אמר בכיר המשטר, אבראהים רזאי, חבר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, שהתייחס להתפתחויות הפוליטיות בישראל ולאפשרות של חילופי שלטון. בדבריו הדגיש רזאי כי האופי והמדיניות של ישראל אינם משתנים בהתאם לזהות המנהיג.

"תוצאות הבחירות במשטר הציוני אינן משפיעות על טבעו האכזרי של משטר זה," טען רזאי. "לפיכך, גדי איזנקוט אינו שונה מנתניהו, הורג הילדים. יתרה מזאת, ייתכן אף שאיזנקוט – לנוכח עברו האפל כמפקד הצבא של המשטר הציוני, יבצע פשעים חמורים עוד יותר נגד העם הפלסטיני והעם הלבנוני."